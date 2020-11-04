Андрей Рублёв стал абсолютным рекордсменом сезона по победным матчам

Победив в стартовом поединке на «Мастерсе» в Париже, россиянин Андрей Рублёв стал абсолютным рекордсменом сезона по количеству выигранных матчей. Андрей опередил даже первую ракетку мира Новака Джоковича, у которого 39 побед в 2020-м. Россиянин же праздновал успех 40 раз.
На турнире в Вене Андрей Рублёв завоевал свой 5-й титул в сезоне и вышел на первое место среди всех теннисистов, отодвинув даже Джоковича с его четырьмя трофеями. При этом финальный матч в столице Австрии позволил Рублёву сравняться всё с тем же сербом по числу выигранных поединков. К началу «Мастерса» в Париже у обоих теннисистов было по 39 побед. Так как Джокович, решил это соревнование пропустить, то у Андрея появился неплохой шанс вырваться вперёд по этому показателю.
Как высоко сеяный теннисист, Андрей Рублёв первый круг турнира в Париже пропускал. А во втором раунде ему достался лаки-лузер Раду Албот из Молдавии. Сенсации не произошло – 5-й номер посева без особых проблем справился молдаванином (6:1, 6:2), вышел в 1/8 финала и установил абсолютный рекорд сезона по числу победных матчей – 40.
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Вообще Андрей Рублёв проводит просто феноменальный для себя сезон. Он завоевал уже 5 титулов, три из которых относятся к турнирам категории ATP500. На двух из трёх состоявшихся в этом году «шлемах» Андрей дошёл до четвертьфиналов, и ещё на одном – до 1/8 финала. Неудивительно, что Рублёв уже получил путёвку на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне и укрепился на 8-м месте рейтинга ATP. «Рублёв сейчас один из тех игроков, которые находятся в невероятной форме. Он выиграл уже пять турниров и почувствовал невероятную уверенность. Были и поражения, но успех, который у него есть сейчас, – очень круто. Рублёв играет в стиле Агасси, очень быстро, мяч летит плотно, и соперники не успевают за ним. Сам Андрей встречает мяч рано, а соперники не могут подстроиться под его ритм», — говорит у Рублёве полуфиналист «Ролан Гаррос»-1989 Андрей Чесноков.
1. Новак Джокович (Сербия) – 11 830 очков
2. Рафаэль Надаль (Испания) – 9850
3. Доминик Тим (Австрия) – 9125
4. Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
5 (+1). Даниил Медведев (Россия) – 5980
6 (-1). Стефанос Циципас (Греция) – 5925
7. Александр Зверев (Германия) – 5015
8. Андрей Рублёв (Россия) – 3839
9. Диего Шварцман (Аргентина) – 3285
10. Маттео Берреттини (Италия) – 3075.
Интересно, что если бы чемпионскую гонку в этом году не отменили, то Рублёв сейчас занимал бы 4-е место. Он показал в этом сезоне стабильные результаты и набрал уже 3 225 очков, с учётом победы над Алботом в Париже. Андрей смог обойти в этой виртуальной для нынешнего сезона чемпионской гонке и Зверева, и Циципаса, и Медведева. Впереди только чемпионы турниров «Большого шлема» 2020 года Джокович, Надаль и Тим. Это потрясающий показатель для 23-летнего россиянина!
Виртуальная чемпионская гонка ATP-2020, с учётом результатов второго круга «Мастерса» в Париже
Впереди у Андрея – матч за выход в четвертьфинал с кем-то из пары Вавринка – Пол. Конечно, «Мастерс» в Париже следует рассматривать, прежде всего, как подготовку к дебюту на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне, но тем не менее, стоит сказать, что в случае победы в столице Франции Рублёв сможет обойти уже в реальном, а не виртуальном рейтинге и Циципаса, и Зверева.
Потенциальный расклад очков по итогам «Мастерса» в Париже, с учётом второго круга
Напомним, что Итоговый чемпионат ATP пройдёт в Лондоне с 15 ноября.
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