Андрей Рублёв стал абсолютным рекордсменом сезона по победным матчам

Если бы чемпионскую гонку в этом году не отменили, то Рублёв сейчас занимал 4-е место.

Победив в стартовом поединке на «Мастерсе» в Париже, россиянин Андрей Рублёв стал абсолютным рекордсменом сезона по количеству выигранных матчей. Андрей опередил даже первую ракетку мира Новака Джоковича, у которого 39 побед в 2020-м. Россиянин же праздновал успех 40 раз.

Медведев и Рублёв через 20 лет после Кафельникова и Сафина пробились в восьмёрку лучших Андрей Рублёв закрепился на 8-м месте, а Даниил Медведев вернулся в топ-5. Но это не предел. Что ждать от «Мастерса» в Париже?

На турнире в Вене Андрей Рублёв завоевал свой 5-й титул в сезоне и вышел на первое место среди всех теннисистов, отодвинув даже Джоковича с его четырьмя трофеями. При этом финальный матч в столице Австрии позволил Рублёву сравняться всё с тем же сербом по числу выигранных поединков. К началу «Мастерса» в Париже у обоих теннисистов было по 39 побед. Так как Джокович, решил это соревнование пропустить, то у Андрея появился неплохой шанс вырваться вперёд по этому показателю.

Пятый титул Рублёва в сезоне! Он обошёл Джоковича и добыл путёвку на Итоговый турнир ATP Россиянин Андрей Рублёв стал рекордсменом сезона по количеству побед на турнирах. Даже Джокович завоевал меньше трофеев.

Как высоко сеяный теннисист, Андрей Рублёв первый круг турнира в Париже пропускал. А во втором раунде ему достался лаки-лузер Раду Албот из Молдавии. Сенсации не произошло – 5-й номер посева без особых проблем справился молдаванином (6:1, 6:2), вышел в 1/8 финала и установил абсолютный рекорд сезона по числу победных матчей – 40.

Вообще Андрей Рублёв проводит просто феноменальный для себя сезон. Он завоевал уже 5 титулов, три из которых относятся к турнирам категории ATP500. На двух из трёх состоявшихся в этом году «шлемах» Андрей дошёл до четвертьфиналов, и ещё на одном – до 1/8 финала. Неудивительно, что Рублёв уже получил путёвку на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне и укрепился на 8-м месте рейтинга ATP. «Рублёв сейчас один из тех игроков, которые находятся в невероятной форме. Он выиграл уже пять турниров и почувствовал невероятную уверенность. Были и поражения, но успех, который у него есть сейчас, – очень круто. Рублёв играет в стиле Агасси, очень быстро, мяч летит плотно, и соперники не успевают за ним. Сам Андрей встречает мяч рано, а соперники не могут подстроиться под его ритм», — говорит у Рублёве полуфиналист «Ролан Гаррос»-1989 Андрей Чесноков.

Интересно, что если бы чемпионскую гонку в этом году не отменили, то Рублёв сейчас занимал бы 4-е место. Он показал в этом сезоне стабильные результаты и набрал уже 3 225 очков, с учётом победы над Алботом в Париже. Андрей смог обойти в этой виртуальной для нынешнего сезона чемпионской гонке и Зверева, и Циципаса, и Медведева. Впереди только чемпионы турниров «Большого шлема» 2020 года Джокович, Надаль и Тим. Это потрясающий показатель для 23-летнего россиянина!

Виртуальная чемпионская гонка ATP-2020, с учётом результатов второго круга «Мастерса» в Париже

Впереди у Андрея – матч за выход в четвертьфинал с кем-то из пары Вавринка – Пол. Конечно, «Мастерс» в Париже следует рассматривать, прежде всего, как подготовку к дебюту на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне, но тем не менее, стоит сказать, что в случае победы в столице Франции Рублёв сможет обойти уже в реальном, а не виртуальном рейтинге и Циципаса, и Зверева.

Потенциальный расклад очков по итогам «Мастерса» в Париже, с учётом второго круга

Напомним, что Итоговый чемпионат ATP пройдёт в Лондоне с 15 ноября.