Федерер: Рублёв в 2020 году добьётся чего-то выдающегося

Швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что в 2020 году ожидает прорыва от россиянина Андрея Рублёва.
«Рублёв в 2020 году добьётся чего-то выдающегося. Мне кажется, он отлично играл в Цинциннати и сумел навязать мне свою игру», — сказал Федерер в интервью пресс-службе ATP.
К январю 2019 года Рублёв выпал из топ-100. Он начал возвращение на «Мастерсах» в марте, но его лучший теннис пришёлся на вторую половину года. Он сенсационно победил Тима в Гамбурге, а затем одержал главную пока победу в своей молодой карьере, выбив Федерера в Цинциннати.
Вернувшись в топ-50, Рублёв продолжил свой путь наверх, дойдя в четвертьфинал в Уинстон-Сейлеме и Санкт-Петербурге, а на US Open одержал ещё одну победу над игроком из топ-10 Стефаносом Циципасом. В свой день рождения россиянин завоевал титул в Москве. На следующий день он установил личный рекорд, став 22-й ракеткой мира.
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