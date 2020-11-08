Владелец «Мастерса» в Мадриде Цириак хочет перенести турнир в Берлин

Румынский теннисист, хоккеист и бизнесмен Ион Цириак, владеющий лицензией на проведение турнира категории АТР 1000 в Мадриде (Испания), может перенести соревнования в столицу Германии Берлин. Об этом сообщает издание Pro Sport.



Во информации издания, Цириак уже провел несколько встреч с мэром Берлина Микаэлем Мюллером, на которых стороны обсуждали возможные варианты проведения соревнований на территории Германии.



Румынский бизнесмен добился от местного муниципалитета заинтересованности в его проекте — особую роль сыграл тот факт, что немецкий теннис находится на подъёме — всё больше молодых игроков показывают высокие результаты, а Александр Зверев уже долгое время входит в число лучших теннисистов мира.



Данный турнир проводится в Мадриде с 2002 года. Цириак спонсирует его с 2010 года. Соревнования являются третьими по величине из тех, которые проходят на территории Европы.