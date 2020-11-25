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Шварцман, получивший имя в честь Марадоны, отреагировал на смерть легенды футбола

Шварцман, получивший имя в честь Марадоны, отреагировал на смерть легенды футбола
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Диего Шварцман отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца в возрасте 60 лет.

«Люблю тебя вечно», — написал Шварцман на своей странице в «Твиттере», прикрепив ролик, в котором он рассказывал о любви к футболу и Марадоне в частности.

Шварцман и Марадона состояли в приятельских отношениях. Бывший футболист регулярно поддерживал теннисиста, а Шварцман рассказывал, что получил имя в честь чемпиона мира 1986 года.

В начале ноября, когда Марадона был госпитализирован после кровоизлияния в мозг, Шварцман поддержал легенду аргентинского футбола. Делая после победы в матче «Мастерса» в Париже традиционную подпись на камере, Шварцман пожелал кумиру здоровья.

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