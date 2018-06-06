Шварцман рассказал, как его называет Марадона

Четвертьфиналист «Ролан Гаррос» из Аргентины Диего Шварцман рассказал об отношениях с его легендарным соотечественником футболистом Диего Марадоной.
«Я в хороших отношениях с Диего Армандо. Раньше, встречая меня, он говорил: «Эй, Дигито (маленький Диего. — Прим.«Чемпионата»), поздоровайся с большим Диего». Когда я добрался до четвертьфинала US Open, он сказал, что я больше не Дигито. С того момента я стал большим Диего», – цитирует Шварцмана официальный сайт турнира.
В Аргентине Шварцмана, за его невысокий рост (170 см) называют El Peque — коротышка. Рост Диего Марадоны — 165 см.
В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции Шварцман сыграет с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.
Шарапова vs Мугуруса. Битва двух чемпионок. Матчи 11-го дня «Ролан Гаррос»
Шарапова поспорит за полуфинал «Ролан Гаррос» с Мугурусой. Надаль сыграет с Шварцманом, Халеп — с Кербер, а Чилич — с дель Потро.
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».