Шварцман поддержал Марадону, когда подписывался на камере после победы

Аргентинский теннисист Диего Шварцман поддержал легенду аргентинского футбола Диего Марадону, который в начале ноября успешно перенёс экстренную операцию после кровоизлияния в мозг. Делая после победы в матче «Мастерса» в Париже традиционную подпись на камере, Шварцман пожелал здоровья своему кумиру, в честь которого был назван.
«Он один из моих кумиров. Я люблю футбол, и куда не пойдёшь, все знают Аргентину из-за Марадоны, и поэтому я и написал #FuerzaDiego. Он борется с болезнью и вчера вечером перенёс операцию. Это здорово, что все желают ему скорейшего выздоровления!» — сказал Шварцман.
Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «твиттере» ATP Tennis TV.
Шварцман – фанат сборной Аргентины по футболу и в 2018 году приезжал на чемпионат мира в Россию поддержать свою национальную сборную.
В настоящее время Марадона является главным тренером аргентинской «Химнасии». По итогам прошлого сезона «Химнасия» должна была вылететь из высшего дивизиона чемпионата Аргентины, но сезон был преждевременно завершён из-за эпидемии COVID-19, а руководство Ассоциации футбола Аргентины приняло решение об упразднении возможности понижения в дивизионе на два сезона. Его соглашение с клубом действует до декабря 2021 года.
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