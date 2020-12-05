Аргентинец Трунгеллити снялся с турнира в Португалии из-за коронавируса
Аргентинский теннисист Марко Трунгеллити снялся с челленджера в Португалии после того, как у его тренера был обнаружен коронавирус, сообщает в своём «твиттере» журналист ESPN Себастиан Торок.
Тестирование показало наличие у тренера Трунгеллити Дэвида Понса COVID-19, притом что у него не было никаких симптомов болезни. После этого аргентинец, успевший преодолеть первый круг турнира в одиночном разряде, был изолирован в номере отеля и также прошёл тестирование, которое дало отрицательный результат.
Однако повторный тест всё-таки показал, что Трунгеллити также заразился коронавирусом. У игрока также появился ряд симптомов болезни, но в целом он чувствует себя хорошо. Аргентинец пробудет в изоляции до 14 декабря.
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