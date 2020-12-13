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Кузнецова назвала самый сложный и самые запоминающиеся матчи в карьере

Кузнецова назвала самый сложный и самые запоминающиеся матчи в карьере
Теннис / Большой шлем 0

Российская теннисистка, чемпионка US Open 2004 и «Ролан Гаррос» — 2009 Светлана Кузнецова назвала самые запоминающиеся матчи в своей карьере.

«Назову два матча. Первый пришёлся на начало карьеры – в полуфинале US Open я играла с первой ракеткой мира Линдсей Дэвенпорт. Напротив меня была легенда, и я, 19-летняя, первый же сет проиграла 1:6. В тот момент я не верила, что могу её обыграть, но просто продолжала бороться и в итоге взяла следующие два сета, вышла в финал и выиграла турнир.

Похожий матч был и в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в 2009 году, где я играла с Сереной Уильямс. До этого я проиграла ей на Australian Open, и тут снова, после того, как она взяла брейк в третьем сете, казалось, что шансов выиграть – минимум, но я смогла довести матч до победы. Таких матчей, на самом деле, было множество, но, наверное, эти два запомнились, потому что после них я выиграла самые важные турниры в моей жизни», — цитирует Кузнецову GQ.

Также экс вторая ракетка мира рассказала, какой матч был для неё самым сложным.

«Матч с Франческой Скьявоне – он шёл 4 часа 44 минуты, у меня тогда было много матчболов, но я всё равно проиграла. Не могу сказать, что сильно жалею об этом. Всегда можно что-то сделать лучше или хуже, но так уже сложилась история», — сказала Светлана.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2009, среда. 16:00 МСК
Светлана Кузнецова
7
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		5 7
6 3 		7 5
         
Серена Уильямс
2
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
US Open (ж). 1/2 финала
10 сентября 2004, пятница. 21:45 МСК
Светлана Кузнецова
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		2 4
         
Линдсей Дэвенпорт
США
Линдсей Дэвенпорт
Л. Дэвенпорт
Australian Open (ж). 4-й круг
23 января 2011, воскресенье. 07:15 МСК
Светлана Кузнецова
26
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 14
6 		1 16
         
Франческа Скьявоне
7
Италия
Франческа Скьявоне
Ф. Скьявоне
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