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Моника Селеш назвала главные моменты своей карьеры

Моника Селеш назвала главные моменты своей карьеры
Теннис / Большой шлем 0

Девятикратная победительница турниров «Большого шлема» американка Моника Селеш рассказала о самых памятных моментах в своей карьере.

«Момент, который вечно будет особенным для меня, это победа на „Ролан Гаррос“ 1990 года. Это был мой первый титул на турнирах „Большого шлема“. Мне тогда было всего 16 лет. На тот момент я только начинала играть в профессиональном туре. Конечно, у меня было много ожиданий, но глубоко внутри ты понимаешь, что всё ещё остаёшься подростком и задаёшься вопросом: действительно ли я хороша для этого?

Ещё одним определяющим моментом в моей карьере стал Australian Open 1993 года. К тому моменту, будучи тинейджером, я проходила через многие личные обстоятельства и пыталась точно понять, что я хочу делать. Я ощущала давление со всех сторон, но в январе 1993 года смогла наконец найти баланс", — цитирует Селеш Tennis World USA.

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Моника Селеш в 90-е завоевала 9 титулов на турнирах «Большого шлема», боролась со страхами и лишним весом. Теперь она в отличной форме.
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