Пережила нападение на корте, депрессию и победила. Как сейчас выглядит Моника Селеш

Знаменитая теннисистка Моника Селеш впервые взяла в руки ракетку в 5 лет у себя на родине в Югославии, когда увидела по телевизору выступление Бьорна Борга. Её папа Кароль натянул верёвку между двумя машинами на парковке, чтобы дочка могла наносить свои первые удары через эту своеобразную сетку. Будучи художником-мультипликатором, Кароль Селеш придумал разнообразить тренировки дочери такой идеей – он нарисовал на мяче мышонка Джерри из знаменитого мультфильма и сказал Монике: «Ты – кот Том, бей его!» И она била со всей силы. В юниорском теннисе к Монике Селеш быстро пришёл успех, её заметил Ник Боллеттьери и в 1986 году предложил место в своей академии.

Моника Селеш с родителями Фото: Getty Images

Обучение в академии, где Моника практиковалась рядом с Джимом Курье, Андре Агасси и Мари Пирс, быстро дало результаты. В 1990 году, в возрасте 16,5 лет Селеш выиграла свой первый турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», обыграв в финале непобедимую в то время Штеффи Граф. Кстати, Моника до сих пор остаётся самой юной чемпионкой Открытого чемпионата Франции. А менее чем через год – в марте 1991-го Селеш смогла отодвинуть ту же Граф с первой строчки мирового рейтинга. Весной 1993 года Моника Селеш была уже 8-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» (Australian Open-1991, 1992, 1993, «Ролан Гаррос»-1990, 1991, 1992 и US Open-1991, 1992) и возглавляла рейтинг WTA более 100 недель.

Моника Селеш с кубком Фото: Getty Images

Неизвестно, как бы дальше развивалась карьера Селеш, кто и когда смог бы остановить её победную поступь на корте, если бы не злополучный апрельский день на турнире в Гамбурге-1993. Во время перехода в четвертьфинальном матче с болгаркой Магдаленой Малеевой ярый фанат немки Штеффи Граф – Гюнтер Пархе подкрался к теннисистке, отдыхавшей на стуле, и нанёс ей удар ножом в спину. В больнице выяснилось, что рана оказалась не опасной, но теннисистка находится в глубоком шоке. Врач сразу предупредил, что выйти из этого состояния Монике будет непросто.

Моника Селеш Фото: Getty Images

После больницы Селеш вернулась в США к себе домой, точнее в свою крепость. Она стала бояться всего и всех, поэтому её дом был серьёзно переоборудован – появился высокий забор, камеры слежения, сигнализация. Позже в своей автобиографии теннисистка вспоминала, что страх и депрессия буквально лишили её воли и жажды жизни. Моника перестала читать газеты, смотреть телевизор и интересоваться хоть чем-нибудь. Целыми днями она лежала на кровати, уставившись в потолок, а по ночам пугала родителей ужасными криками после очередного кошмарного сна. В конце концов, выход был найден: Моника стала работать с психотерапевтом, встречалась со знаменитым боксёром Мухаммедом Али, а также занималась теннисом с детьми-инвалидами. «В какой-то момент я сумела взглянуть на свои проблемы со стороны и перестала себя жалеть», — вспоминала Селеш.

Моника Селеш Фото: Getty Images

Прошло более двух лет после ужасного нападения на корте на Монику, и в прессе запестрели заголовки: «Селеш возвращается». К моменту выхода на корт, теннисистка уже получила американской гражданство и стала выступать под флагом США. На первом турнире «Большого шлема» после возвращения – US Open-1995 – Моника дошла до финала и уступила только Штеффи Граф. А уже в январе 1996-го в Мельбурне смогла завоевать свой 9-й титул на турнирах «Большого шлема» — Australian Open. Ещё одна трагедия, помешавшая карьере Селеш, произошла в 1998 году – от рака скончался её папа. Теннисистка глубоко переживала эту потерю и даже думала отказаться выступать на «Ролан Гаррос», однако потом всё же решила поехать в Париж и сыграть в память об отце. Моника дошла до финала, где уступила испанке Аранче Санчес-Викарио. Поздравляя чемпионку, Селеш в ответ услышала: «Извини, что я тебя победила».

Моника Селеш с трофеем Фото: Mark Sandten/Bongarts/Getty Images

В 1996 году Моника Селеш дебютировала на Олимпийских играх в Атланте в статусе первого номера посева. В третьем круге американка обыграла звезду аргентинского тенниса Габриэлу Сабатини, а в четвертьфинале уступила чешке Яне Новотне – 6:8 в третьем сете. Через четыре года на Играх в Сиднее Моника, будучи 3-м номером посева, успешно преодолела барьер четвертьфинала, но в полуфинале проиграла другой американке – Винус Уильямс, ставшей в итоге олимпийской чемпионкой. Однако в матче за третье место Селеш справилась с австралийкой Еленой Докич и завоевала бронзовую медаль.

Моника Селеш, Винус Уильямс, Елена Дементьева на Олимпиаде-2000 в Сиднее Фото: Getty Images

Всего за карьеру Селеш выиграла 53 титула в одиночном разряде, в том числе и 9 на турнирах «Большого шлема». Два года подряд (в 1991-и и 1992-м) Моника могла выиграть сезонный «Большой шлем», если бы не Уимблдон. В 1991-м она на нём вообще не играла, а в 1992-м дошла до финала, где уступила Штеффи Граф. И вообще из-за Уимблдона Селеш так и не смогла собрать «Карьерный шлем» — победы на всех четырёх турнирах «Большого шлема». Выступала Моника Селеш и на Кубке Кремля. В 1998 году американка добралась в Москве до финала, где проиграла француженке Мари Пирс.

Мари Пирс, Юрий Лужков, Моника Селеш на Кубке Кремля-1998 Фото: РИА Новости

Ещё во время своего вынужденного перерыва в выступлениях Селеш начала борьбу с лишним весом. Эта борьба продолжалась долгие годы. Моника призналась, что не могла контролировать своё питание и страдала от психогенного переедания: «Приступы обычно случались у меня по вечерам, когда я оставалась одна после тренировок. И тогда я объедалась. Контролировать это было невозможно. Я стыдилась этого, но ничего поделать с собой не могла». Селеш поедала картофельные чипсы, бургеры и другую нездоровую пищу. Но однажды теннисистку пригласили на свадьбу, и она пришла в ужас от того, что ей из-за постоянного набора веса пришлось несколько раз перешивать платье во время подготовки к торжеству. В какой-то момент американка поняла, что нужно обратиться к специалистам. Моника нашла подходящую для себя диету и вот уже много лет находится в отличной форме.

Моника Селеш после завершения карьеры Фото: Владимир Майоров, «Чемпионат»

После ухода из тенниса в 2003 году Моника Селеш не долго искала, чем ей заняться. Она выпустила несколько книг – часть из них автобиографические, а другие – это романы из жизни подростков, которые обучаются в спортивной академии. Также Моника несколько раз появлялась в качестве приглашённого гостя в телевизионных ситкомах, была участницей американского шоу «Танцы со звёздами». Время от времени Монику Селеш можно увидеть на ветеранских соревнованиях. Приезжала она и в Москву на турнир «Легенды тенниса», где выступала на одном корте с Мартиной Хингис, Еленой Дементьевой, Анастасией Мыскиной, Гораном Иванишевичем и Евгением Кафельниковым.

Моника Селеш на турнире «Легенды тенниса»-2013 в Москве Фото: Владимир Майоров, «Чемпионат»

В 2009 году в знак признания спортивных успехов Моники Селеш её ввели в Международный зал теннисной славы. Она частый гость на турнирах «Большого шлема», турнирах WTA, иногда вручает призы победителям и призёрам соревнований. В частности, именно Моника в 2012 году на «Ролан Гаррос» вручила кубок Сюзанн Ленглен россиянке Марии Шараповой, собравшей в этот момент свой «Карьерный шлем».

Сара Эррани, Мария Шарапова и Моника Селеш на «Ролан Гаррос»-2012 Фото: РИА Новости

С личной жизнью у Моники Селеш сейчас тоже всё в порядке. В 2009 году она начала встречаться с известным бизнесменом Томом Голисано, который владел командой НХЛ «Баффало Сэйбрз» и Национальной лиги лакросса «Баффало Бандитс». В 2014-м году Том и Моника поженились.