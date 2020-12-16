Моника Селеш: когда я получила ножевое ранение, мой мир рухнул

Девятикратная победительница турниров «Большого шлема» американка Моника Селеш рассказала, как на ней отразился страшный инцидент, произошедший в 1993 году. Во время матча на турнире в Гамбурге к ней подбежал фанат немки Штеффи Граф и воткнул ей в спину нож.
«Когда я получила ранение в 1993-м, мне пришлось очень тяжело. Мой мир рухнул. Я так упорно трудилась. чтобы найти баланс, но в тот момент словно оказалась в водовороте.
Но я смогла вернуться через два года и одержала особенную победу на Australian Open 1996 года. Она особенная, потому что стала первой на «Шлемах» после ранения. Кроме того тот турнир — последний, который мой отец смог полноценно посмотреть. Тогда он ещё был здоров и не проходил курс лечения", — приводит слова Селеш Tennis World USA.
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