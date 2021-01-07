Ястремская — о временном отстранении: уверенно заявляю, что никогда не принимала допинг

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала временное отстранение за нарушение антидопинговых правил.

«Несколько дней назад ITF уведомила меня о том, что в моей допинг-пробе от 24 ноября 2020 года были обнаружены метаболиты местеролона.



Уверенно заявляю, что никогда не принимала какие-либо стимулирующие препараты или запрещённые вещества. Я ошеломлена и шокирована, особенно если учесть, что за две недели до этого, 9 ноября 2020 года, сдала чистую пробу на турнире в Линце. Это был мой последний турнир в сезоне-2020, после него я прекратила тренироваться и отдыхала перед стартом нового сезона.



В моей моче была обнаружена крайне низкая концентрация метаболитов местеролона. Учитывая это и отрицательный результат теста, пройденного двумя неделями ранее, я проконсультировалась и узнала, что этот результат вызван каким-то загрязнённым продуктом. Помимо этого мне сообщили, что эта субстанция может использоваться мужчинами как лекарство, однако женщинам рекомендуется не употреблять его из-за возможных негативных последствий.



Из-за конфиденциальности разбирательства я в данный момент не могу поделиться ещё какой-либо информацией. Тем не менее я работаю со своей командой, и вы можете быть уверены, что я решительно настроена защищать своё имя», — написала Ястремская в "Твиттере".