Даяна Ястремская временно отстранена. В её допинг-пробе обнаружили запрещённое вещество

Украинская теннисиста Даяна Ястремская временно отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ITF.

Сообщается, что во внесоревновательный период, 24 ноября 2020 года, Ястремская сдала анализ мочи. Проба была отправлена во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Позже в ней были найдены метаболиты запрещённого вещества — местеролона. Ястремская имеет право обжаловать временное отстранение, но пока не обращалась с подобным запросом.

29-я ракетка мира Ястремская планировала начать соревноваться в феврале. С 1-го по 7-е число месяца она планировала принять участие в турнире категории WTA 500 в Мельбурне, затем — в Australian Open. Помимо этого она заявилась на турнир WTA 250, который стартует в Мельбурне 15 февраля.