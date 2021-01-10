Крунич: чтобы теннисом за 5 лет заработать на квартиру, ты должен стабильно быть в топ-100

232-я ракетка мира из Сербии Александра Крунич рассказала о заработках в теннисе.
«Это правда, что теннисисты вне топ-200 рейтинга не зарабатывают вообще. Если говорить о призовых, то это просто невозможно — ты на 100% в минусе. Из третьей сотни ты можешь пять-шесть раз в год попасть в квалификацию турниров WTA. Если там проигрываешь, то в ноль выходишь, только если тебе повезло и билет на самолёт на турнир был дешёвым. Но есть ещё физиотерапевты, тренер и другой персонал — за них тоже нужно платить.
Даже когда ты вне топ-100, уже становится очень тяжело — шансы только в квалификациях и на мэйджорах. Там можно хотя бы заработать, чтобы выйти в ноль.
Чтобы через 4-5 лет купить квартиру и спокойной жить, ты должен стабильно стоять в топ-100. Из моего опыта, пару лет я была в топ-100 и ещё два года — в топ-50. В итоге купила квартиру и что-то осталось на банковском счёте. Лишь тогда я могла спокойно начинать сезон и не задумываться, смогу ли оплатить тренерский состав», — сказала Крунич в интервью YouTube-каналу «Теннисный балабол».
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