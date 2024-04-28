Рыбакина — о настрое на вторую половину сезона: самое главное — быть здоровой

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, четвёртая ракетка мира, рассказала о своём настрое на вторую половину сезона.

«Если я продолжу в том же духе, будет здорово. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы оставаться последовательной. Самое главное — быть здоровой. Пока что я играю очень хорошо. Я просто хочу это продолжить», — рассказала Рыбакина в интервью на корте после выхода в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Ранее в 2024 году Елена Рыбакина выиграла хардовые турниры категории WTA-500 в Брисбене и Абу-Даби, а также стала чемпионкой грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте. Сейчас теннисистка идёт на втором месте в Чемпионской гонке WTA и имеет на счету серию из 14 побед на грунтовых турнирах.