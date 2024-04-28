«Было такое ощущение, что играем на харде». Котов — о победе над Томпсоном

Российский теннисист Павел Котов, 72-я ракетка мира, прокомментировал свой выход в третий круг грунтового турнира «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче второго раунда спортсмен в трёх сетах обыграл 33-ю ракетку мира из Австралии Джордана Томпсона. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 7:5.

«Все розыгрыши заканчивались в один-два удара. Было такое ощущение, что играем на харде. К счастью, во втором сете преодолел сам себя. Смог переломить игру в третьем сете. Получилось попасть сложные мячи и выиграть этот матч», — сказал Котов в интервью для YouTube-канала «БОЛЬШЕ!»

В следующем матче Павел Котов встретится с первым сеяным турнира, итальянским теннисистом Янником Синнером — второй ракеткой мира. Ранее спортсмены никогда не играли друг с другом.