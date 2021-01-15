Испанский теннисист с русскими корнями сдал положительный тест на коронавирус
Испанский теннисист с русскими корнями Алехандро Давидович Фокина несколько дней назад сдал положительный тест на коронавирус, сообщает журналист Лука Фиорино в своём «твиттере». Таким образом, его участие в австралийских турнирах оказалось под вопросом.
Чтобы не остаться без игровой практики в случае позднего повторного негативного теста, 53-я ракетка мира заявился на турнир в Кемпере (Франция), который стартует 1 февраля. Испанец при этом остаётся в заявке соревнований в Мельбурне (Австралия), которые пройдут одновременно с турниром в Кемпере.
Теннисисты, прибывшие для участия в австралийских турнирах, должны будут отправиться на двухнедельный карантин. Открытый чемпионат Австралии стартует 8 февраля.
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