«Это двойной удар!» Марокканский теннисист проиграл американцу, заражённому коронавирусом

Эллиот Беншетри не прошёл во второй круг квалификации Australian Open и теперь ещё может сесть на карантин из-за контакта с соперником.

Только началась квалификация перед Australian Open, а уже разворачивается скандал, связанный с тестированием на коронавирус. Марокканский теннисист Эллиот Беншетри уступил в первом раунде американцу Денису Кудле, который прямо в ходе матча получил положительный результат теста на коронавирус. Теперь проигравшему грозит карантин за контакт с заражённым соперником.

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Как известно, квалификация Australian Open — 2021 проходит за пределами Зелёного континента. Девушки соревнуются за путёвки в основную сетку первого в сезоне турнира «Большого шлема» в Дубае, а мужчины – в Дохе. Как оказалось, протоколы ковид-безопасности в столице Катара предусматривают несколько тестов у игроков и членов команд. И уже есть случаи, когда теннисисты выигрывали свои матчи, после чего их дисквалифицировали из-за положительного результата теста. Американец Денис Кудла эту неприятную информацию получил прямо в ходе матча первого круга квалификации с марокканцем Эллиотом Беншетри.

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Подробности этой истории раскрыл в своём «инстаграме» Эллиот Беншетри, поменявший с этого сезона французское спортивное гражданство на марокканское. Во втором сете при счёте 6:4, 5:3 в пользу Кудлы судья и игроки узнали, что у американца положительный результат на коронавирус. Останавливать игру можно было только после завершения гейма. «Мне сказали, что если бы я выиграл следующий гейм, чтобы сделать счёт 5:4, то матч бы на этом остановили, меня признали победителем и я прошёл бы в следующий круг», — сокрушался Беншетри. Но поскольку счёт стал 6:3 и матч на этом закончился, Эллиот стал проигравшим, а американец был дисквалифицирован.

Но на этом проблемы марокканца не закончились. «Теперь я жду информации о том, признают ли меня «близким контактом» заражённого Кудлы. Тогда это двойной удар! Я проиграл матч хорошему парню, и теперь, возможно, мне ещё неделю придётся провести на карантине в своей комнате», — возмущался Беншетри. Вопросов по этому случаю возникает очень много. Главный из них – как человек, не дождавшийся результата теста, мог выйти на матч? Почему американцу сообщили результат теста во время игры? И почему именно перед последним геймом? Как заражённому игроку позволили контактировать с соперником, с судьёй на вышке и лайнсменами?

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Кое-какие ответы на эти вопросы уже получены. К сожалению, организаторы квалификации в Дохе недостаточно чётко соблюдают протоколы ковид-безопасности. Немец Дастин Браун в своём «твиттере» рассказал, что теннисисты, выступающие в Дохе, прошли уже по три теста. Первый – у себя на родине перед отъездом, второй – по прибытии в Катар, а третий – утром в воскресенье перед стартом квалификации: «Я сделал свой второй тест в Катаре в воскресенье около 9 утра. При этом мой матч был назначен на 16 часов этого же дня. А электронное письмо с результатом теста я получил в понедельник в 11 утра. Это не те 8-14 часов, которые нам обещали организаторы на ожидание».

Кстати, Кудла не единственный игрок, прошедший во второй круг квалификации, но дисквалифицированный после положительного результата теста на коронавирус. Примерно то же самое произошло с аргентинцем Франсиско Серундоло. Он победил в воскресенье, а в понедельник узнал, что дисквалифицирован. И теперь в третий круг без игры прошёл испанец Марио Вилелья-Мартинес. Марокканец Беншетри рассказал в интервью изданию Tennis Majors, что игроки могли заразиться уже в Дохе: «Мы пользуемся служебными лифтами для персонала, чтобы не пересекаться с другими постояльцами отеля. Но, в отличие от нас, работники гостиницы не проходят такое тщательное тестирование. Поэтому я думаю, что Денис Кудла был заражён уже здесь».

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Похоже, «пузырь» в Дохе оказался не таким герметичным, каким должен был быть. Ведь весь смысл тестирования в том, чтобы иметь чёткую информацию о заражённых и не подвергать опасности других людей. Так что не исключено, что в Катаре дисквалификации из-за положительных тестов на коронавирус на этом не закончатся.