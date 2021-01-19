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Виктория Азаренко обратилась к игрокам, которые жалуются на жёсткий карантин

Виктория Азаренко обратилась к игрокам, которые жалуются на жёсткий карантин
Теннис / Australian Open 2021 0
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Бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала обращение к игрокам и СМИ относительно ситуации с жёстким карантином для прибывших в Австралию.

«Дорогие игроки, тренеры, сопровождающие лица и жители Австралии. Я бы хотела воспользоваться моментом и обратиться к некоторым своим коллегам, а также к СМИ по всему миру.

Это было очень сложное время для многих из нас. Мы, в том числе и я, не ожидали, что ситуация сложится таким образом. Оказаться на 14-дневном строгом карантине — это сложно принять, учитывая всю работу, которую каждый из нас проделывает в межсезонье в процессе подготовки к первому турниру „Большого шлема“ в году. Я понимаю разочарование и ощущение несправедливости, которое ошеломляет.

У нас глобальная пандемия, и ни у кого нет чёткого представления, как в такой ситуации работать на полную мощность без сбоев. Мы всё это видели в прошлом году. Но иногда так бывает, нужно это принять, адаптироваться и двигаться дальше.

Я бы хотела призвать своих коллег к сотрудничеству, пониманию и эмпатии к местным сообществам, находящимся под строгими ограничениями, которые они сами не выбирали, но должно следовать.

Я бы хотела попросить проявить чуткость к людям, которые потеряли работу и любимых в это ужасное время. Я бы хотела призвать всех уважать людей, которые без устали работают, чтобы облегчить нам жизнь.

Я бы хотела попросить медиа проявлять сознательность, учитывая их влияние в данной ситуации. Я бы хотела, чтобы местные жители понимали, что здоровье для нас является приоритетом.

Пожалуйста, давайте поддерживать друг друга как можно больше. Всё становится проще, если есть сотрудничество и атмосфера сопереживания», — написала Азаренко в своём «твиттере».

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