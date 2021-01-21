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«Должна исправить ошибку». Цибулкова стала волонтёром после получения вакцины вне очереди

«Должна исправить ошибку». Цибулкова стала волонтёром после получения вакцины вне очереди
Теннис / WTA 0
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Бывшая четвёртая ракетка мира словацкая теннисистка Доминика Цибулкова оказалась в центре скандала. Спортсменка и её муж Михал Навара получили вакцину от коронавируса вне очереди.

Доминика в своём «инстаграме» объяснила, что это произошло случайно. Она сопровождала друга в больнице и просто спросила врачей о том, когда ей будет сделана прививка. В итоге Цибулковой и её супругу уколы сделали раньше положенного срока, и это вызвало возмущение у людей, ожидающих вакцины.

Теннисистка призналась, что почувствовала свою вину, и связалась с министром здравоохранения. Тот предложил Доминике стать волонтёром в центре по проведению тестов на коронавирус. Спортсменка ответила согласием.

«Спорт научил меня, что если вы допускаете ошибку, то должны её исправить. Вот почему я приняла вызов министерства здравоохранения в поддержку врачей», — сказала Цибулкова.

Фото доступны в «инстаграме» Министерства здравоохранения Словакии.

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