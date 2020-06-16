Выиграла Кубок Кремля и полюбила Москву. Как сейчас выглядит Доминика Цибулкова

Словачка Доминика Цибулкова всегда считалась одной из самых ярких теннисисток. Даже во время беременности она не изменила своему стилю.

Бывшая 4-я ракетка мира Доминика Цибулкова стала мамой. Может быть теперь, по примеру Серены Уильямс, Виктории Азаренко, Ким Клейстерс, словацкой теннисистке пора задуматься о возвращении на корт?

Доминику в туре называли теннисной Дюймовочкой. Низкорослая, моторная спортсменка (рост 161 см) не подходила под общепризнанные стандарты. Считалось, что для тенниса это маловато. Взять хотя бы таких её высоких соперниц как Мария Шарапова или Динара Сафина. Но этот «недостаток» Цибулкова компенсировала на корте неимоверной выносливостью, безумно быстрой работой ног, отличным ударом справа, довольно приличной подачей и очень крепким спортивным характером.

Доминика Цибулкова c Динарой Сафиной Фото: Elsa/Getty Images

Словачка дебютировала в туре в 2004 году, но до первой победы пришлось идти 7 лет. Когда казалось, что Доминика так ничего никогда и не выиграет, она в конце сезона-2011 дошла до финала турнира в Линце, а на следующей неделе завоевала свой дебютный трофей, причём довольно крупный – Кубок Кремля.

После той победы Цибулкова с удовольствием приезжала в российскую столицу и признавалась, что полюбила и Москву, и Кубок Кремля: «У меня прекрасные воспоминания, и я приезжаю в Москву с особыми ощущениями. Думаю, я не снялась бы с Кубка Кремля, даже если бы участвовала в Итоговом чемпионате WTA, который идёт на следующей неделе. Хотя раньше я не совсем серьёзно относилась к этому турниру, потому что он последний в календаре».

Доминика Цибулкова на Красной площади Фото: Julian Finney/Getty Images

Первый серьёзный успех на соревнованиях категории «Большого шлема» пришёл к Доминике в 20-летнем возрасте, когда она дошла на «Ролан Гаррос»-2009 до полуфинала. Этот тот самый турнир, в котором финал разыграли две россиянки – Динара Сафина и Светлана Кузнецова. На Australian Open-2014 Доминика прошла на один круг дальше – и лишь в финале уступила китаянке Ли На. Вообще словачка очень стабильно выступала на всех четырёх мэйджорах, и на каждом из них доходила хотя бы до четвертьфинала.

Доминика Цибулкова на Australian Open после финальной игры с Ли На Фото: Getty Images

Наиболее успешным в карьере Доминики Цибулковой был сезон-2016, когда она выиграла три титула – Катовице, Истбурн, Линц, ещё три раза дошла до финала – Акапулько, Мадрид, Ухань, была четвертьфиналисткой Уимблдона, и в итоге впервые в карьере попала на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре. Там она фантастическим образом вышла в плей-офф из группы с одной победой при двух поражениях, а дальше победила в полуфинале Светлану Кузнецову, а в финале – первую ракетку мира Анжелику Кербер. Этот титул стал самым крупным в карьере словачки.

Доминика Цибулкова с Кубком за победу на Итоговом турнире WTA Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Доминика дебютировала в Кубке Федерации в составе сборной Словакии в 16 лет и провела за команду 12 сезонов. Для российских поклонников тенниса наиболее памятен приезд Цибулковой в Москву на полуфинал Кубка Федерации-2013, который разыгрывался на грунте ЛД Крылатское, уложенном прямо на лёд. Тогда Цибулкова и Даниэла Гантухова после первого дня повели в противостоянии с хозяйками со счётом 2-0, однако те на следующий день за счёт длинной «скамейки» смогли перевернуть ход матча и вырвать у Доминики и Даниэлы путёвку в финал (2-3). Ну а для Цибулковой выход в полуфинал был лучшим достижением на Кубке Федерации.

Даниэла Гантухова (вторая слева) и Доминика Цибулкова (крайняя справа) Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Ещё в одном командном турнире, Кубке Хопмана, Доминика стала чемпионкой. В этом соревновании, проводившемся среди смешенных пар, Цибулкова выступала вместе с Домиником Хрбаты. Словаки выиграли матчи группового этапа у сборных США, Австралии и Германии, а в финале встретились с россиянами, которых в том году представляли брат и сестра Сафины. Марат и Динара проиграли свои одиночки и потребности проводить микст уже не осталось.

Доминик Хрбаты держит на руках Доминику Цибулкову с Кубком Хопмана Фото: Paul Kane/Getty Images

Всего за карьеру Доминика Цибулкова выиграла 8 титулов в одиночном разряде и один в парном. Успех на Итоговом чемпионате WTA-2016 привёл к тому, что в марте следующего года она стала четвёртой ракеткой мира. В ноябре 2019 года словачка объявила об уходе из тенниса.

Доминика Цибулкова Фото: Gallo Images/Getty Images

Доминика не боится отстаивать свою точку зрения. Когда в 2016 году россиянку Марию Шарапову отстранили от тенниса за употребление запрещённого препарата мельдония, словачка открыто высказала своё негативное отношение к ситуации: «Меня удивило, что большинство комментариев были дипломатичными, потому что каждый думает абсолютно иначе. Я какое-то время не делала заявлений, потому что не хотела быть единственной, кто скажет открыто всё, что думает. Мне не жаль Шарапову и скучать по ней я не буду. Она очень неприятный человек. Высокомерная, холодная, заносчивая. Когда мы сидим в раздевалке, она даже не здоровается». Спустя некоторое время Доминику спросили, не сожалеет ли она о сказанном. Та смело заявила в ответ: «Думаете, она придёт и изобьёт меня в раздевалке, или что? Нет, я не жду никакой реакции. Никакой».

Доминика Цибулкова Фото: instagram.com/domicibulkova

В июле 2016 года Доминика вышла замуж за своего давнего бойфренда Михала Навару. Свадьба состоялась в Братиславе в соборе Святого Мартина, куда невеста направилась прямиком после Уимблдона, где она проиграла в четвертьфинале россиянке Елене Весниной.

Свадьба Доминики Цибулковой Фото: instagram.com/domicibulkova

Спустя почти четыре года Доминика и Михал стали счастливыми родителями. Словацкая теннисистка родила мальчика, которого назвали Якубом. «Наш мир никогда не будет прежним. 14 июня 2020 года мы приветствуем нашего драгоценного сына Якуба Навару», — написала в своём «инстаграме» Цибулкова.

Доминика Цибулкова с ребёнком Фото: instagram.com/domicibulkova

Едва появившись в теннисном туре, Доминика сразу привлекла к себе внимание яркой внешностью. Неудивительно, что словачку постоянно приглашали для съёмок самых известных модных журналов. В 2009 году она вместе с белоруской Викторией Азаренко, украинкой Алёной Бондаренко и россиянкой Анной Чакветадзе приняла участие в съёмках в бикини для французской версии журнала FHM. Спустя два года Доминика Цибулкова снялась в довольно откровенной фотосессии для словацкого журнала Novy Cas, уже без бикини.

Доминика Цибулкова в купальнике Фото: instagram.com/domicibulkova

Многие поклонники тенниса иронично прозвали Доминику «чемпионкой по лифтолукам». Практически каждый день теннисистка радует своих подписчиков «Инстаграма», которых насчитывается 498 тысяч, новыми фотографиями у зеркала. Причём часто это бывает именно в лифте. Даже во время беременности Цибулкова не изменила своим привычкам, не поменяла свой фирменный экстравагантный стиль в одежде.

Классический лифтолук Доминики Цибулковой Фото: instagram.com/domicibulkova

Уход из спорта Доминики Цибулковой был неожиданным для многих поклонников тенниса. Сейчас, конечно, все её мысли связаны с заботой и уходом за новорождённым малышом. Но через какое-то время такая активная и самодостаточная женщина наверняка захочет заняться чем-то ещё. Вариантов у неё много. Наверняка она сможет работать и на телевидении, и попробовать себя в фэшн-индустрии. А может быть она будет скучать по корту и вернётся. Примеров для неё достаточно.