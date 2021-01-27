Андрей Рублёв: на «Кубке Кремля» играю бесплатно. Так будет до конца карьеры

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о финансовой помощи, которую он получил на старте профессиональной карьеры.

«Помощь Федерации? Лет с 15-16 уже начали помогать. Уже потом мне очень помог Андрей Рэмович Бокарев, который был моим спонсором. Договорённость? Никаких сумм я не возвращал, процентов с призовых тоже. Он просто выступил как инвестор.



У нас есть определённые договорённость, но финансово я ему ничего не должен. Я должен быть свободен для определённых турниров. Грубо говоря, должен играть „Кубок Кремля“. Играю там бесплатно. Срок? Получается, до конца карьеры», — сказал Рублёв в интервью Sports.ru.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что Андрей Бокарев сыграл ключевую роль в становлении грека Стефаноса Циципаса. В связи с этим уроженец Афин мог выступать под флагом России.