Тарпищев сообщил, что Циципас мог выступать за Россию

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о первых шагах в карьере греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.



«Циципас вообще не заиграл бы, если бы не Андрей Рэмович Бокарев, который его спонсировал. Мама Стефаноса Юлия Сальникова вышла за грека, но Андрей Рэмович надеялся, что он будет выступать за Россию. Лет семь-восемь он его спонсировал, и если бы этого не было, о нём бы никто и не услышал — у них попросту не было денег для того, чтобы развиваться.



Почему не заиграл в итоге за Россию? Отец не захотел», — заявил Тарпищев в интервью каналу «МячПойнт» в YouTube.



2020 год 22-летний Циципас закончил в ранге шестой ракетки мира. В 43 матчах, проведённых в прошлом сезоне, он одержал 29 побед.