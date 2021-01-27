Рублёв — о $ 330 тыс. призовых в 19 лет: они помогли в финансовом плане, но не в семейном

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как повлиял на него выход в четвертьфинал US Open 2017 в 19-летнем возрасте. За тот успех он заработал более $ 330 тыс.
«Помогло ли это? Думаю, наоборот… Нет, ну в плане финансов помог, а в cемейном плане – нет. Я понимал, что даже если будут какие-то недопонимания с родителями, то первое время, грубо говоря, сам смогу оплачивать тренировки. Были разговоры, что меня хотят забрать из Испании, думали, что там мне делают только хуже. Мне было 19 лет, и мне говорили, мол, зачем это нужно, прошёл год, а ты не прибавляешь.
Плюс ещё им со стороны все говорили, ожидания были большие, потому что все вокруг поют: о том, какой я хороший, – а тут проходит год-два, ожидается одно, а получается другое. Понятное дело, на них давили со стороны, мол вот что это такое, совсем без вас в Испании загибается. Думаю, они наслушались советчиков.
Сейчас уже прошло время, период ревности закончился, и в отношениях с мамой всё потихоньку нормализуется», — сказал Рублёв в интервью Sports.ru.
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