Мугуруса: раньше я была бунтаркой, а теперь — ангел
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала об изменениях, которые претерпела её психика в ходе профессиональной карьеры.
«В начале карьеры вела себя как бунтарка: никого не слушала, воспринимала в штыки многие советы. Хорошо, что с годами осознала, как важно иметь собственную точку зрения, при этом не зацикливаться на вещах, которые доставляют дискомфорт. Теперь на корте веду себя как настоящий ангел», — цитирует Мугурусу Cope.
В настоящее время 27-летняя теннисистка является 15-й ракеткой мира. В 2020 году в её активе 23 победы в 30 проведённых матчах. На Открытом чемпионате Австралии ей предстоит защищать прошлогодний выход в финал. Тогда она в трёх партиях проиграла американке Софье Кенин — 6:4, 2:6, 2:6.
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