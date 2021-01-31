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Мугуруса: раньше я была бунтаркой, а теперь — ангел

Мугуруса: раньше я была бунтаркой, а теперь — ангел
Теннис / Australian Open 2021 0

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала об изменениях, которые претерпела её психика в ходе профессиональной карьеры.

«В начале карьеры вела себя как бунтарка: никого не слушала, воспринимала в штыки многие советы. Хорошо, что с годами осознала, как важно иметь собственную точку зрения, при этом не зацикливаться на вещах, которые доставляют дискомфорт. Теперь на корте веду себя как настоящий ангел», — цитирует Мугурусу Cope.

В настоящее время 27-летняя теннисистка является 15-й ракеткой мира. В 2020 году в её активе 23 победы в 30 проведённых матчах. На Открытом чемпионате Австралии ей предстоит защищать прошлогодний выход в финал. Тогда она в трёх партиях проиграла американке Софье Кенин — 6:4, 2:6, 2:6.

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