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Мугуруса вышла в финал турнира в Мельбурне, там она сыграет с Барти

Мугуруса вышла в финал турнира в Мельбурне, там она сыграет с Барти
Теннис / WTA 0

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса уверенно вышла в финал турнира «Мельбурн-1», который проходит в Австралии. В полуфинале Мугуруса разгромила чешскую теннисистку Маркету Вондроушову. Матч закончился со счётом 6:1, 6:0.

15-я ракетка мира Мугуруса выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. Вондроушова, занимающая 21-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В финале турнира Мугуруса встретится с австралийской теннисисткой Эшли Барти, которая занимает первое место в рейтинге WTA. Барти вышла в финал на отказе американки Серены Уильямс.

Призовой фонд турнира «Мельбурн-1» превышает $ 440 тыс.

Мельбурн-1 (ж). 1/2 финала
06 февраля 2021, суббота. 05:50 МСК
Маркета Вондроушова
21
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		0  
6 		6  
         
Гарбинье Мугуруса
15
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
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