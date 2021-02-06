Мугуруса вышла в финал турнира в Мельбурне, там она сыграет с Барти
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса уверенно вышла в финал турнира «Мельбурн-1», который проходит в Австралии. В полуфинале Мугуруса разгромила чешскую теннисистку Маркету Вондроушову. Матч закончился со счётом 6:1, 6:0.
15-я ракетка мира Мугуруса выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. Вондроушова, занимающая 21-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
В финале турнира Мугуруса встретится с австралийской теннисисткой Эшли Барти, которая занимает первое место в рейтинге WTA. Барти вышла в финал на отказе американки Серены Уильямс.
Призовой фонд турнира «Мельбурн-1» превышает $ 440 тыс.
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