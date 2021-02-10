Вавринка упустил тройной матчбол и за 4 часа проиграл матч второго круга Australian Open

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 17-м номером, не сумел пробиться в третий круг, проиграв представителю Венгрии Мартону Фучовичу со счётом 5:7, 1:6, 6:4, 6:2, 6:7 (9:11). Продолжительность противостояния составила 4 часа.

Вавринка 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков. На решающем тай-брейке швейцарец не реализовал тройной матчбол.

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Фучович поспорит с канадцем Милошем Раоничем (14). Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.