Канепи прокомментировала победу в матче с действующей чемпионкой Australian Open Кенин

Эстонская теннисистка Кайя Канепи прокомментировала победу в поединке с действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии американкой Софьей Кенин — 6:3, 6:2.
«Мне понадобилось провести несколько матчей на прошлой неделе, чтобы прийти в форму. Много моих поединков прошло на арене Маргарет Корт, где мы играли сегодня. Думаю, это помогло мне. Могу сказать, что сегодня я играла хорошо. Я довольна своими подачами. Получился действительно хороший поединок.
Нервничала ли Кенин? Даже не знаю, ведь я сама очень переживала», — сказала Канепи на канале Australian Open в YouTube.
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.
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