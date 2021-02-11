Канепи прокомментировала победу в матче с действующей чемпионкой Australian Open Кенин

Эстонская теннисистка Кайя Канепи прокомментировала победу в поединке с действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии американкой Софьей Кенин — 6:3, 6:2.



«Мне понадобилось провести несколько матчей на прошлой неделе, чтобы прийти в форму. Много моих поединков прошло на арене Маргарет Корт, где мы играли сегодня. Думаю, это помогло мне. Могу сказать, что сегодня я играла хорошо. Я довольна своими подачами. Получился действительно хороший поединок.



Нервничала ли Кенин? Даже не знаю, ведь я сама очень переживала», — сказала Канепи на канале Australian Open в YouTube.



Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Действующая чемпионка Australian Open Кенин вылетела во втором круге