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Действующая чемпионка Australian Open Кенин вылетела во втором круге

Действующая чемпионка Australian Open Кенин вылетела во втором круге
Теннис / Australian Open 2021 0

Действующая чемпионка Australian Open американская теннисистка Софья Кенин в матче второго круга проиграла представительнице Эстонии Кайе Канепи со счётом 3:6, 2:6.

Матч продлился 1 час 4 минуты. Кенин сделала один эйс, совершила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из семи. Канепи сделала 10 эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Канепи станет хорватка Донна Векич, которая в двух сетах обыграла аргентинку Надю Подороску – 6:2, 6:2.

В финале Australian Open-2020 Софья Кенин обыграла австралийку Эшли Барти со счётом 7:6, 7:5.

Ранее в третий круг турнира пробились россиянки Екатерина Александрова, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова.

Australian Open (ж). 2-й круг
11 февраля 2021, четверг. 06:10 МСК
Софья Кенин
4
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Кайя Канепи
65
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
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