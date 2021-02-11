Действующая чемпионка Australian Open Кенин вылетела во втором круге

Действующая чемпионка Australian Open американская теннисистка Софья Кенин в матче второго круга проиграла представительнице Эстонии Кайе Канепи со счётом 3:6, 2:6.

Матч продлился 1 час 4 минуты. Кенин сделала один эйс, совершила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из семи. Канепи сделала 10 эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Канепи станет хорватка Донна Векич, которая в двух сетах обыграла аргентинку Надю Подороску – 6:2, 6:2.

В финале Australian Open-2020 Софья Кенин обыграла австралийку Эшли Барти со счётом 7:6, 7:5.

Ранее в третий круг турнира пробились россиянки Екатерина Александрова, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова.