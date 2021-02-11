Действующая чемпионка Australian Open Кенин вылетела во втором круге
Действующая чемпионка Australian Open американская теннисистка Софья Кенин в матче второго круга проиграла представительнице Эстонии Кайе Канепи со счётом 3:6, 2:6.
Матч продлился 1 час 4 минуты. Кенин сделала один эйс, совершила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из семи. Канепи сделала 10 эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.
Следующей соперницей Канепи станет хорватка Донна Векич, которая в двух сетах обыграла аргентинку Надю Подороску – 6:2, 6:2.
В финале Australian Open-2020 Софья Кенин обыграла австралийку Эшли Барти со счётом 7:6, 7:5.
Ранее в третий круг турнира пробились россиянки Екатерина Александрова, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова.
Australian Open (ж). 2-й круг
11 февраля 2021, четверг. 06:10 МСК
4
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
65
Кайя Канепи
К. Канепи
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