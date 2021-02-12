114-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев сенсационно вышел в 1/8 финала Australian Open

114-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев, пробившийся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, вышел в 1/8 финала. В третьем круге он сенсационно обыграл девятую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана (8) со счётом 6:3, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Аслан, впервые в карьере попавший в основную сетку турнира «Большого шлема», 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Карацев поспорит с победителем матча Денис Шаповалов (Канада, 11) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20).