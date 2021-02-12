114-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев сенсационно вышел в 1/8 финала Australian Open
114-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев, пробившийся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, вышел в 1/8 финала. В третьем круге он сенсационно обыграл девятую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана (8) со счётом 6:3, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.
Аслан, впервые в карьере попавший в основную сетку турнира «Большого шлема», 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Карацев поспорит с победителем матча Денис Шаповалов (Канада, 11) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20).
Australian Open (м). 3-й круг
12 февраля 2021, пятница. 09:10 МСК
114
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|3
9
Диего Шварцман
Д. Шварцман
«Секретное оружие». Россиянин Аслан Карацев сенсационно победил теннисиста из топ-10
27-летний Аслан Карацев на дебютном для себя турнире «Большого шлема» пробился уже в четвёртый круг. Он выбил из сетки Диего Шварцмана.
Рекомендуем вам
- 12 февраля 2021
-
12:17
-
11:43
-
11:00
-
10:56
-
10:47
-
10:34
-
10:24
-
10:12
-
09:51
-
09:43
-
09:29
-
07:42
-
07:11
-
00:45
- 11 февраля 2021
-
21:09
-
20:21
-
20:11
-
18:40
-
16:43
-
16:25
-
16:07
-
15:50
-
15:45
-
15:26
-
15:16
-
14:50
-
14:34
-
14:25
-
13:48
-
13:34
-
12:29
-
12:25
-
12:03
-
11:41
-
11:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам