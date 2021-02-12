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114-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев сенсационно вышел в 1/8 финала Australian Open

114-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев сенсационно вышел в 1/8 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

114-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев, пробившийся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, вышел в 1/8 финала. В третьем круге он сенсационно обыграл девятую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана (8) со счётом 6:3, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Аслан, впервые в карьере попавший в основную сетку турнира «Большого шлема», 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Карацев поспорит с победителем матча Денис Шаповалов (Канада, 11) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20).

Australian Open (м). 3-й круг
12 февраля 2021, пятница. 09:10 МСК
Аслан Карацев
114
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
3 		3 3    
             
Диего Шварцман
9
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
«Секретное оружие». Россиянин Аслан Карацев сенсационно победил теннисиста из топ-10
27-летний Аслан Карацев на дебютном для себя турнире «Большого шлема» пробился уже в четвёртый круг. Он выбил из сетки Диего Шварцмана.
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