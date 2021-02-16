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Джокович одолел Зверева и сыграет с Карацевым в полуфинале Australian Open

Джокович одолел Зверева и сыграет с Карацевым в полуфинале Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, пробился в полуфинал, в упорной борьбе одолев представителя Германии Александра Зверева (6) со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 3 часа 30 минут.

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» 23 раза подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету его соперника 21 эйс, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в финал стартового мэйджора 2021 года Джокович поспорит с россиянином Асланом Карацевым, пробившимся в основную сетку через квалификацию. Новак является действующим чемпионом Australian Open. Турнир завершится 21 февраля.

Australian Open (м). 1/4 финала
16 февраля 2021, вторник. 13:05 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 6 		6 6 7 8  
7 8 		2 4 6 6  
             
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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