Джокович одолел Зверева и сыграет с Карацевым в полуфинале Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, пробился в полуфинал, в упорной борьбе одолев представителя Германии Александра Зверева (6) со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 3 часа 30 минут.
17-кратный победитель турниров «Большого шлема» 23 раза подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету его соперника 21 эйс, 5 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в финал стартового мэйджора 2021 года Джокович поспорит с россиянином Асланом Карацевым, пробившимся в основную сетку через квалификацию. Новак является действующим чемпионом Australian Open. Турнир завершится 21 февраля.
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