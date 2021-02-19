Медведев ответил на слова Джоковича о молодых игроках, которые сменят «Большую тройку»

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на слова первой ракетки мира Новака Джоковича о молодых игроках, которые сменят «Большую тройку». Серб сказал, что не намерен легко сдаваться, и заставит их «рвать задницы».

«Когда Новак говорит, что не отдаст всё просто так, я ему верю. Чтобы его победить, нужно показывать свою лучшую игру и в физическом, и в психологическом плане на протяжении 4-5 часов. Не воспринимаю его слова как что-то негативное. Ценю его и как человека, и как спортсмена», — приводит слова Медведева журналист Саша Озмо на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Медведев и Джокович встретятся в финале Открытого чемпионата Австралии. В полуфинальном матче Даниил обыграл Стефаноса Циципаса, Джокович — россиянина Аслана Карацева.