Медведев в финале против Джоковича! И русский парень знает, как побеждать первую ракетку

Россиянин Даниил Медведев впервые пробился в финал Открытого чемпионата Австралии. Русский парень в воскресенье встретится с первой ракеткой мира. При этом он отлично знает, как обыгрывать Новака Джоковича!

Настоящую сенсацию сотворил Стефанос Циципас в четвертьфинале Australian Open – 2021. Он не только выбил из сетки 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, но ещё и смог отыграться с 0:2 по сетам. Такой конфуз с испанцем произошёл всего лишь в третий раз за всю его славную карьеру – так он уступил только на US Open – 2015 итальянцу Фоньини и в Майами-2005 швейцарцу Федереру. Стоит заметить, что для Циципаса это был уже второй пятисетовый матч на этом турнире после поединка второго круга с австралийцем Танаси Коккинакисом.

Медведеву в полуфинале достался Циципас! Надаль сенсационно проиграл, ведя 2:0 по сетам Медведев – в полуфинале! Он станет как минимум 3-й ракеткой мира. Его соперником будет Циципас, а не Надаль. Вот это да!

У Медведева по ходу соревнования тоже был один пятисетовый матч. Причём в этом поединке третьего круга с сербом Филипом Краиновичем россиянин вообще впервые в карьере выиграл пятисетовик. До этого 6 раз он неизменно уступал своим соперникам, когда дело доходило до 5-й партии.

Все пятисетовые матчи Даниила Медведева (1 победа и 6 поражений):

1. Уимблдон – 2017. Бемельманс – 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6.

2. Уимблдон – 2018. Маннарино – 4:6, 3:6, 6:4, 7:5, 3:6.

3. «Ролан Гаррос» – 2019. Эрбер – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

4. Уимблдон – 2019. Гоффен – 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.

5. US Open – 2019. Надаль – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

6.

7. Australian Open – 2021. Краинович – 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. 1. Уимблдон – 2017. Бемельманс – 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6.2. Уимблдон – 2018. Маннарино – 4:6, 3:6, 6:4, 7:5, 3:6.3. «Ролан Гаррос» – 2019. Эрбер – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.4. Уимблдон – 2019. Гоффен – 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.5. US Open – 2019. Надаль – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.6. Australian Open – 2020. Вавринка – 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.7.

Но самым пока важным и принципиальным матчем для Медведева на нынешнем Открытом чемпионате Австралии был всё же русский четвертьфинал со своим другом детства и товарищем по сборной России Андреем Рублёвым. Даниил смог, как и во всех предыдущих встречах с соотечественником, уверенно победить, не отдав Рублёву ни сета – 7:5, 6:3, 6:2. Так Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open и гарантировал себе как минимум третье место в новом рейтинге ATP, который будет опубликован в ближайший понедельник. Всего же это было уже третье попадание Даниила в четвёрку лучших на турнирах «Большого шлема» после US Open – 2019 и 2020.

В полуфинале всё-таки Медведев! И Даниил становится как минимум третьей ракеткой мира Русский четвертьфинал на Australian Open – 2021 остался за Медведевым. Рублёв у него опять не смог взять ни сета.

Итак, в полуфинале сошлись Медведев и Циципас. До этого они сыграли 6 матчей на профессиональном уровне и в первых пяти поединках сильнее был Даниил. Единственный раз россиянин уступил греку с русскими корнями на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2019. Отметим, что к этому турниру Медведев подошёл в плохой форме. Он был измучен потрясающей серией выходов в финалы самых крупных турниров, среди которых был и US Open. А Циципас, наоборот, провёл тогда в Лондоне пока что лучшее соревнование в карьере. Стефанос на той неделе обыграл лучших теннисистов мира и стал чемпионом.

Все предыдущие матчи Медведев – Циципас в профессиональном теннисе (5-1):

1. Майами – 2018. 1-й круг. Медведев – Циципас – 2:6, 6:4, 6:2.

2. US Open – 2018. 2-й круг. Медведев – Циципас – 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

3. Базель – 2018. 1/4 финала. Медведев – Циципас – 6:4, 3:6, 6:3.

4. Монте-Карло – 2019. 3-й круг. Медведев – Циципас – 6:2, 1:6, 6:4.

5. Шанхай-2019. 1/2 финала. Медведев – Циципас – 7:6, 7:5.

6. ATP Finals-2019. Группа. Циципас – Медведев – 7:6, 6:4.

Тут, конечно, нельзя не вспомнить, что с первой же встречи Медведева с Циципасом на «Мастерсе» в Майами-2018 разгорелся нешуточный конфликт между этими теннисистами. Они были тогда оба молодые, горячие, дерзкие. Стефанос после проигранного матча пробурчал что-то оскорбительное в адрес русских. И это удивительно, ведь грек имеет российские корни. Его мама Юлия Сальникова – бывший игрок сборной СССР в Кубке Федерации, а дедушка – знаменитый спартаковский футболист Сергей Сальников. Конфликт продолжился в Шанхае-2019, когда Даниил выиграл пятый матч подряд у Стефаноса. С тех пор ребята так толком и не помирились.

Медведев разгромил «заклятого друга» и вышел в финал АО. Какой же роскошный матч Даниила! Даниил Медведев в 6-й раз победил Циципаса. Греку в полуфинале не помогли ни фанаты, ни разлитая бутылка. Это день Даниила!

Первый сет полуфинала Australian Open – 2021 между Медведевым и Циципасом пошёл по привычному для россиянина сценарию. Он уверенно держал свою подачу, давил на соперника, пытался развалить его игру и подобраться к брейк-пойнтам. И уже в пятом гейме Даниил смог сделать брейк и повёл – 3:2. Ему не помешали довести партию до победы даже не в меру шумные фанаты Циципаса, которые освистывали россиянина и голосили прямо во время розыгрышей. Даниил взял эту партию – 6:4 за 41 минуту.

Во втором сете Медведев сделал брейк ещё раньше – уже в 3-м гейме. Стефанос так разозлился, что на переходе швырнул открытую бутылку с водой на корт. Болбоям пришлось взять полотенца и вытирать за греком корт. Даниил лишь искоса посмотрел на эту сцену, улыбнулся и укоризненно покачал головой. Этот нервный выплеск ничуть Циципасу не помог. Медведев по-прежнему чётко брал свою подачу, а в 7-м гейме сделал ещё один брейк и тут же подал под ноль – 6:2.

В третьей партии Даниил и вовсе начал с брейка. Он показывал всем видом, кто в доме хозяин, не обращал внимания ни на соперника, ни на зрителей. Однако при счёте 3:1 развернулась нешуточная борьба на подаче Циципаса. У Медведева было два брейк-пойнта, которые он не реализовал. Циципас вытащил этот гейм, преобразился и тут же сделал обратный брейк – 3:3. Стоит отметить, что в этот момент у россиянина чуть увеличились ошибки. Видимо, он побыстрее хотел закончить матч и перестарался. Пришлось ещё провести несколько геймов на корте и в итоге Даниил довёл матч до победы – 6:4, 6:2, 7:5.

Вот так Даниил Медведев в очередной раз обыграл Циципаса и вышел в свой второй финал турнира «Большого шлема» в карьере после US Open-2019. В решающем матче Открытого чемпионата Австралии Даниил будет выступать впервые. А в соперники ему достался лидер мирового рейтинга Новак Джокович. Напомним, что последняя встреча между Медведевым и Джоковичем на Итоговом турнире ATP в Лондоне – 2020 завершилась победой нашего теннисиста. Победа в полуфинале над Циципасом позволила россиянину продолжить потрясающую серию успешных матчей. Теперь на счету Даниила 20 таких встреч! Причём 12 из них над игроками топ-10.

Серия победных матчей Даниила Медведева (пока 20):



«Мастерс» в Париже — 2020 — 5 матчей (Андерсон (86-я ракетка мира), де Минор (25), Шварцман (9), Раонич (17), Зверев (7)).



Итоговый чемпионат ATP в Лондоне — 2020 — 5 (Зверев (7), Джокович (1), Шварцман (9), Надаль (2), Тим (3)).



ATP Cup — 2021 — 4 (Шварцман (9), Нисикори (41), Зверев (7), Берреттини (10)).



Australian Open — 2021 — пока 6 (Поспишил (63), Карбальес-Баэна (99), Краинович (33), Макдональд (192), Рублёв (8), Циципас (6)). «Мастерс» в Париже — 2020 — 5 матчей (Андерсон (86-я ракетка мира), де Минор (25), Шварцман (9), Раонич (17), Зверев (7)).Итоговый чемпионат ATP в Лондоне — 2020 — 5 (Зверев (7), Джокович (1), Шварцман (9), Надаль (2), Тим (3)).ATP Cup — 2021 — 4 (Шварцман (9), Нисикори (41), Зверев (7), Берреттини (10)).(Поспишил (63), Карбальес-Баэна (99), Краинович (33), Макдональд (192), Рублёв (8), Циципас (6)).

В истории мужского тенниса это уже 6-й случай выхода в финал Australian Open российского теннисиста. Напомним, что Евгений Кафельников и Марат Сафин уже становились в Мельбурне чемпионами. Если Даниил победит в финале, то он станет с понедельника уже второй ракеткой мира. Кроме того, Медведев и Джокович разыграют огромный денежный куш. Победителю достанется $ 2 113 375.

Все финалы российских теннисистов на Australian Open. Мужчины (6):

1999. Кафельников – титул

2000. Кафельников – финал

2002. Сафин – финал

2004. Сафин – финал

2005. Сафин – титул

2021. Медведев – пока финал. 1999. Кафельников – титул2000. Кафельников – финал2002. Сафин – финал2004. Сафин – финал2005. Сафин – титул

Финал Australian Open – 2021 Новак Джокович – Даниил Медведев пройдёт в воскресенье, 21 февраля. Начало — в 11:30 по московскому времени.