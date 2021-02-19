Медведев в финале против Джоковича! И русский парень знает, как побеждать первую ракетку

Россиянин Даниил Медведев впервые пробился в финал Открытого чемпионата Австралии. Русский парень в воскресенье встретится с первой ракеткой мира. При этом он отлично знает, как обыгрывать Новака Джоковича!
Настоящую сенсацию сотворил Стефанос Циципас в четвертьфинале Australian Open – 2021. Он не только выбил из сетки 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, но ещё и смог отыграться с 0:2 по сетам. Такой конфуз с испанцем произошёл всего лишь в третий раз за всю его славную карьеру – так он уступил только на US Open – 2015 итальянцу Фоньини и в Майами-2005 швейцарцу Федереру. Стоит заметить, что для Циципаса это был уже второй пятисетовый матч на этом турнире после поединка второго круга с австралийцем Танаси Коккинакисом.
У Медведева по ходу соревнования тоже был один пятисетовый матч. Причём в этом поединке третьего круга с сербом Филипом Краиновичем россиянин вообще впервые в карьере выиграл пятисетовик. До этого 6 раз он неизменно уступал своим соперникам, когда дело доходило до 5-й партии.
1. Уимблдон – 2017. Бемельманс – 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6.
2. Уимблдон – 2018. Маннарино – 4:6, 3:6, 6:4, 7:5, 3:6.
3. «Ролан Гаррос» – 2019. Эрбер – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.
4. Уимблдон – 2019. Гоффен – 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.
5. US Open – 2019. Надаль – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
6. Australian Open – 2020. Вавринка – 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.
7. Australian Open – 2021. Краинович – 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.
Но самым пока важным и принципиальным матчем для Медведева на нынешнем Открытом чемпионате Австралии был всё же русский четвертьфинал со своим другом детства и товарищем по сборной России Андреем Рублёвым. Даниил смог, как и во всех предыдущих встречах с соотечественником, уверенно победить, не отдав Рублёву ни сета – 7:5, 6:3, 6:2. Так Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open и гарантировал себе как минимум третье место в новом рейтинге ATP, который будет опубликован в ближайший понедельник. Всего же это было уже третье попадание Даниила в четвёрку лучших на турнирах «Большого шлема» после US Open – 2019 и 2020.
Итак, в полуфинале сошлись Медведев и Циципас. До этого они сыграли 6 матчей на профессиональном уровне и в первых пяти поединках сильнее был Даниил. Единственный раз россиянин уступил греку с русскими корнями на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2019. Отметим, что к этому турниру Медведев подошёл в плохой форме. Он был измучен потрясающей серией выходов в финалы самых крупных турниров, среди которых был и US Open. А Циципас, наоборот, провёл тогда в Лондоне пока что лучшее соревнование в карьере. Стефанос на той неделе обыграл лучших теннисистов мира и стал чемпионом.
1. Майами – 2018. 1-й круг. Медведев – Циципас – 2:6, 6:4, 6:2.
2. US Open – 2018. 2-й круг. Медведев – Циципас – 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.
3. Базель – 2018. 1/4 финала. Медведев – Циципас – 6:4, 3:6, 6:3.
4. Монте-Карло – 2019. 3-й круг. Медведев – Циципас – 6:2, 1:6, 6:4.
5. Шанхай-2019. 1/2 финала. Медведев – Циципас – 7:6, 7:5.
6. ATP Finals-2019. Группа. Циципас – Медведев – 7:6, 6:4.
Тут, конечно, нельзя не вспомнить, что с первой же встречи Медведева с Циципасом на «Мастерсе» в Майами-2018 разгорелся нешуточный конфликт между этими теннисистами. Они были тогда оба молодые, горячие, дерзкие. Стефанос после проигранного матча пробурчал что-то оскорбительное в адрес русских. И это удивительно, ведь грек имеет российские корни. Его мама Юлия Сальникова – бывший игрок сборной СССР в Кубке Федерации, а дедушка – знаменитый спартаковский футболист Сергей Сальников. Конфликт продолжился в Шанхае-2019, когда Даниил выиграл пятый матч подряд у Стефаноса. С тех пор ребята так толком и не помирились.
Первый сет полуфинала Australian Open – 2021 между Медведевым и Циципасом пошёл по привычному для россиянина сценарию. Он уверенно держал свою подачу, давил на соперника, пытался развалить его игру и подобраться к брейк-пойнтам. И уже в пятом гейме Даниил смог сделать брейк и повёл – 3:2. Ему не помешали довести партию до победы даже не в меру шумные фанаты Циципаса, которые освистывали россиянина и голосили прямо во время розыгрышей. Даниил взял эту партию – 6:4 за 41 минуту.
Во втором сете Медведев сделал брейк ещё раньше – уже в 3-м гейме. Стефанос так разозлился, что на переходе швырнул открытую бутылку с водой на корт. Болбоям пришлось взять полотенца и вытирать за греком корт. Даниил лишь искоса посмотрел на эту сцену, улыбнулся и укоризненно покачал головой. Этот нервный выплеск ничуть Циципасу не помог. Медведев по-прежнему чётко брал свою подачу, а в 7-м гейме сделал ещё один брейк и тут же подал под ноль – 6:2.
В третьей партии Даниил и вовсе начал с брейка. Он показывал всем видом, кто в доме хозяин, не обращал внимания ни на соперника, ни на зрителей. Однако при счёте 3:1 развернулась нешуточная борьба на подаче Циципаса. У Медведева было два брейк-пойнта, которые он не реализовал. Циципас вытащил этот гейм, преобразился и тут же сделал обратный брейк – 3:3. Стоит отметить, что в этот момент у россиянина чуть увеличились ошибки. Видимо, он побыстрее хотел закончить матч и перестарался. Пришлось ещё провести несколько геймов на корте и в итоге Даниил довёл матч до победы – 6:4, 6:2, 7:5.
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Вот так Даниил Медведев в очередной раз обыграл Циципаса и вышел в свой второй финал турнира «Большого шлема» в карьере после US Open-2019. В решающем матче Открытого чемпионата Австралии Даниил будет выступать впервые. А в соперники ему достался лидер мирового рейтинга Новак Джокович. Напомним, что последняя встреча между Медведевым и Джоковичем на Итоговом турнире ATP в Лондоне – 2020 завершилась победой нашего теннисиста. Победа в полуфинале над Циципасом позволила россиянину продолжить потрясающую серию успешных матчей. Теперь на счету Даниила 20 таких встреч! Причём 12 из них над игроками топ-10.
«Мастерс» в Париже — 2020 — 5 матчей (Андерсон (86-я ракетка мира), де Минор (25), Шварцман (9), Раонич (17), Зверев (7)).
Итоговый чемпионат ATP в Лондоне — 2020 — 5 (Зверев (7), Джокович (1), Шварцман (9), Надаль (2), Тим (3)).
ATP Cup — 2021 — 4 (Шварцман (9), Нисикори (41), Зверев (7), Берреттини (10)).
Australian Open — 2021 — пока 6 (Поспишил (63), Карбальес-Баэна (99), Краинович (33), Макдональд (192), Рублёв (8), Циципас (6)).
В истории мужского тенниса это уже 6-й случай выхода в финал Australian Open российского теннисиста. Напомним, что Евгений Кафельников и Марат Сафин уже становились в Мельбурне чемпионами. Если Даниил победит в финале, то он станет с понедельника уже второй ракеткой мира. Кроме того, Медведев и Джокович разыграют огромный денежный куш. Победителю достанется $ 2 113 375.
1999. Кафельников – титул
2000. Кафельников – финал
2002. Сафин – финал
2004. Сафин – финал
2005. Сафин – титул
2021. Медведев – пока финал.
Финал Australian Open – 2021 Новак Джокович – Даниил Медведев пройдёт в воскресенье, 21 февраля. Начало — в 11:30 по московскому времени.
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