Соболенко проиграла Мугурусе во втором круге турнира в Дохе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на турнире WTA-500 в Дохе (Катар). В матче второго круга соревнований она со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 3:6 уступила Гарбинье Мугурусе из Испании.

Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. Мугуруса 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17. На счету Соболенко 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В следующем матче Мугурусе предстоит встреча с Марией Саккари из Греции, которая во втором круге соревнований со счётом 6:2, 6:2 обыграла американку Мэдисон Кис.

Турнир в Дохе завершится 6 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 565 530. В 2020 году Соболенко стала победительницей турнира.