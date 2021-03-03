Соболенко проиграла Мугурусе во втором круге турнира в Дохе
Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на турнире WTA-500 в Дохе (Катар). В матче второго круга соревнований она со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 3:6 уступила Гарбинье Мугурусе из Испании.
Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. Мугуруса 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17. На счету Соболенко 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
В следующем матче Мугурусе предстоит встреча с Марией Саккари из Греции, которая во втором круге соревнований со счётом 6:2, 6:2 обыграла американку Мэдисон Кис.
Турнир в Дохе завершится 6 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 565 530. В 2020 году Соболенко стала победительницей турнира.
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