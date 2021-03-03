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Соболенко проиграла Мугурусе во втором круге турнира в Дохе

Соболенко проиграла Мугурусе во втором круге турнира в Дохе
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на турнире WTA-500 в Дохе (Катар). В матче второго круга соревнований она со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 3:6 уступила Гарбинье Мугурусе из Испании.

Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. Мугуруса 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17. На счету Соболенко 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В следующем матче Мугурусе предстоит встреча с Марией Саккари из Греции, которая во втором круге соревнований со счётом 6:2, 6:2 обыграла американку Мэдисон Кис.

Турнир в Дохе завершится 6 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 565 530. В 2020 году Соболенко стала победительницей турнира.

Доха (ж). 2-й круг
03 марта 2021, среда. 19:45 МСК
Арина Соболенко
8
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Гарбинье Мугуруса
16
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
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