Маррей допустил, что отыграет грунтовый сезон целиком

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей поделился планами участия в турнирах на ближайшее время.
«Я хочу играть как можно больше, но при этом не забываю, что должен хорошо подумать перед тем, как принимать решения, в каких турнирах выступать. Я пропущу следующую неделю, затем, надеюсь, смогу сыграть в Дубае и Майами, а потом посмотрим. Есть вероятность, что я отыграю весь сезон на грунте или сыграю на «челленджерах», чтобы получить для себя больше матчей. Я чувствую, что хочу играть на этом уровне», — передаёт слова Маррея Tennis Head.
Накануне Маррей, занимающий сейчас 123-е место рейтинга АТР, проиграл Андрею Рублёву во втором круге турнира АТР 500 в Роттердаме. На старте турнира он заявлял, что по-прежнему хочет выходить на корт и играет сейчас «ради своей карьеры».
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