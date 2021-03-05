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Федерер перед возвращением на корт: ощущения – мощь

Федерер перед возвращением на корт: ощущения – мощь
Теннис / ATP 0
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер опубликовал фотографию в своём «инстаграме» перед возвращением на корт на турнире в Дохе.

«Последняя практика перед отлётом. Ощущения – мощь. И готов к старту!» — написал швейцарец. Предположительно, Федерер тренировался в Дубае.

Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Федерер перенёс плановую операцию, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация.

Турнир в Дохе будет проходить с 8 по 13 марта. После него Федерер планирует сыграть в Дубае (ОАЭ). При этом 39-летний теннисист отказался играть на турнире «Мастерс» в Майами, который пройдёт с 24 марта по 4 апреля.

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