Мы ждали его больше года! Федерер решил попробовать свои силы пока только в Дохе и Дубае

Легенда тенниса Роджер Федерер возвращается. Этих слов болельщики тенниса ждали больше года. В официальных стартах швейцарец не принимал участия с прошлогоднего Australian Open, где он в полуфинале проиграл Новаку Джоковичу.

По ходу турнира Федерер играл с травмой паха, а в феврале стало известно, что его ещё беспокоит и правое колено, на котором ему сделали операцию. Роджер снялся со всех предстоящих турниров в Европе и США, собирался пропустить грунтовый сезон и вернуться к травяным соревнованиям уже летом. Из-за пандемии коронавируса этим планам не суждено было сбыться, но Федерер в любом случае был не готов играть: «Из-за проблем с восстановлением после первой операции мне пришлось сделать ещё одну», — говорил швейцарец в июне и объявил о досрочном завершении сезона.

Многие болельщики надеялись, что Роджер сыграет на первом «Шлеме» 2021 года, однако из-за жёстких условий для всех приезжающих в Австралию и неполного восстановления после второй операции Федерер пропустил мельбурнский турнир. Теперь швейцарец планирует вернуться на турнире в Дохе, который пройдёт с 8 по 14 марта. Для соревнования категории ATP-250 состав там подбирается просто потрясающий: все восемь сеяных входят в топ-20 мирового рейтинга, а первая четвёрка будет состоять из Доминика Тима (4), Федерера (5), Андрея Рублёва (8) и Дениса Шаповалова (11). Андрей будет защищать свой титул, а Роджер попробует победить в Дохе в четвёртый раз (он выигрывал в 2005, 2006 и 2011 годах). За всю карьеру швейцарец в Катаре проиграл только три матча из 29! Однако очевидно, что после столь длительной паузы ему будет сложно сразу найти свой теннис.

Если всё пойдёт по плану, то после Дохи Федерер тут же отправится в Дубай на турнир ATP-500. Там исторически он играет ещё лучше: восемь титулов и только одно поражение с 2014 года (от Евгения Донского). После Дубая Роджер хотел полететь на «Мастерс» в Майами, однако в понедельник, 1 марта, стало известно, что он снялся с этого крупного турнира, так что до грунтовой серии Федерер должен сыграть только в Катаре и ОАЭ. Тем важнее для Роджера эти турниры, которые позволят понять его текущую форму. Кстати, именно в первый день весны-2021 по количеству недель на вершине рейтинга ATP Федерера догнал Новак Джокович: теперь у обоих по 310, но 8 марта серб обойдёт швейцарца.

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Европейская грунтовая серия начнётся только 5 апреля соревнованиями на Марбелье и в Кальяри, а в Южной Америке любители песчаных покрытий уже вовсю играют. Накануне сенсационную победу в Кордове одержал 19-летний Хуан Мануэль Серундоло, который проводил свой первый турнир на уровне ATP. На этой неделе в другом аргентинском городе, Буэнос-Айресе, состоится ещё один турнир ATP-250 с участием, в том числе, Диего Шварцмана, Кристиана Гарина, Бенуа Пэра и Фрэнсиса Тиафо. А на неделе с 8 по 14 марта кроме уже анонсированного старта в Дохе пройдут турниры в Марселе и Сантьяго. Так, во Франции планирует сыграть Даниил Медведев. Он может выйти на корт уже в статусе второй ракетки мира: напомним, что если на этой неделе россиянин дойдёт до финала в Роттердаме, то обгонит Рафаэля Надаля и будет дышать в спину Джоковичу.

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В Дохе и Дубае, скорее всего, выступит ещё один россиянин Аслан Карацев, который сенсационно пробился в полуфинал Australian Open – 2021.