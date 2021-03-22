Стало известно, с кем сыграют Медведев и Рублёв на «Мастерсе» в Майами

Состоялась жеребьёвка турнира серии «Мастерс», который пройдёт с 24 марта по 4 апреля в Майами (США).

Лидером посева стал россиянин Даниил Медведев, который пропустит первый круг, а во втором сразится с победителем матча между американцем Сэмом Куэрри и представителем Китайского Тайбэя Лу Яньсюнем.

Второй ракеткой соревнований стал грек Стефанос Циципас. Его первым соперником будет либо Кевин Андерсон из ЮАР, либо бразилец Тьяго Монтейро.

Россиянин Андрей Рублёв посеян под четвёртым номером. В матче второго круга он встретится или с американцем Теннисом Сандгреном, или с испанцем Педро Мартинесом.

Также в основной сетке Miami Open выступят ещё двое россиян. Карен Хачанов посеян под 14-м номером и сыграет с сильнейшим в противостоянии американца Стива Джонсона и немца Янника Ханфмана, а 17-й сеяный Аслан Карацев — либо с британцем Джеком Дрэйпером, либо с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.