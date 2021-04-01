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Андрееску вышла в полуфинал турнира в Майами

Андрееску вышла в полуфинал турнира в Майами
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску в 1/4 финала турнира в Майами обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо и вышла в полуфинал соревнований.

Счёт встречи – 6:4, 3:6, 6:3, матч продолжался 2 часа 36 минут. Андрееску не сделала ни одного эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала девять брейк-пойнтов из 18. Соррибес-Тормо также ни разу не подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала восемь брейк-пойнтов из 17.

Соперницей Андрееску в полуфинале станет греческая теннисистка Мария Саккари, обыгравшая американку Наоми Осаку со счётом 6:0, 6:4. Ранее на турнире Андрееску прошла испанку Гарбинье Мугурусу, американку Аманду Анисимову и чешку Терезу Мартинцеву.

В другом полуфинале встретятся украинка Элина Свитолина и австралийка Эшли Барти.

Майами (ж). 1/4 финала
01 апреля 2021, четверг. 02:05 МСК
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 3
         
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
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