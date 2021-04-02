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Свитолина не смогла пробиться в финал турнира в Майами, уступив первой ракетке мира Барти

Свитолина не смогла пробиться в финал турнира в Майами, уступив первой ракетке мира Барти
Теннис / WTA 0
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Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче 1/2 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США) со счётом 3:6, 3:6 уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти.

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. Свитолина 2 раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. Барти выполнила 7 эйсов, один раз ошибалась на подаче и использовала 5 шансов из 14 взять подачу соперницы.

Во втором полуфинале сыграют канадская теннисистка Бьянка Андрееску и представительница Греции Мария Саккари. Их матч состоится завтра, 2 апреля.

Призовой фонд турнира в Майами составил более $ 3 млн. Действующей победительницей соревнований является Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.

Майами (ж). 1/2 финала
01 апреля 2021, четверг. 22:50 МСК
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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