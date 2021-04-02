Свитолина не смогла пробиться в финал турнира в Майами, уступив первой ракетке мира Барти

Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче 1/2 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США) со счётом 3:6, 3:6 уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти.
Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. Свитолина 2 раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. Барти выполнила 7 эйсов, один раз ошибалась на подаче и использовала 5 шансов из 14 взять подачу соперницы.
Во втором полуфинале сыграют канадская теннисистка Бьянка Андрееску и представительница Греции Мария Саккари. Их матч состоится завтра, 2 апреля.
Призовой фонд турнира в Майами составил более $ 3 млн. Действующей победительницей соревнований является Барти, которая в 2019 году в финале обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.
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