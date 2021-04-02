Определился первый финалист «Мастерса» в Майами, им стал 19-летний Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал турнира категории «Мастерс» в Майами (США). В полуфинальном матче он обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 5:7, 6:4, 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. Синнер 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. Его соперник 2 раза подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.
Соперником испанца в финале станет победитель матча Андрей Рублёв (Россия) – Хуберт Хуркач (Польша). Встреча запланирована на сегодня в 2:00 по мск.
Призовой фонд «Мастерса» составил более $ 3 млн. Победитель турнира получит более $ 300 тыс. В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
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