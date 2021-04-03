Рублёв: сегодня был не мой день. Хуркач заслужил победу

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение, которое он потерпел в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) в матче с поляком Хубертом Хуркачем.
«У меня выдалась отличная неделя. В Майами я дошёл до своего первого полуфинала. Я играю очень стабильно. Каждую неделю далеко прохожу на турнирах. Но сегодня был не мой день. Хуркач сыграл очень хорошо и заслужил победу. Вот и всё. Больше мне нечего сказать. Пришло время вернуться к упорной работе, чтобы подготовиться к грунтовому сезону.
Может быть, я просто не справился с давлением, а вот он играл неплохо. Но я всё равно был близок. Я почти вернулся, но только почти. Я играл не так агрессивно, как обычно. Сегодня я больше оборонялся. Думаю, я не справлялся с давлением и эмоциями, и это стало ключевым моментом. Сегодня он был лучше и заслужил победу. Всё просто», — приводит слова Рублёва ATP Tour.
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