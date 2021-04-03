Хуркач прокомментировал победу над Рублёвым в полуфинале «Мастерса» в Майами

Польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал победу над Андреем Рублёвым в полуфинале турнира в Майами со счётом 6:3, 6:4.
«Это очень много значит для меня. После того, как я выиграл титул в начале года, у меня было несколько неудачных матчей. Поэтому я так счастлив, что приехал, и все ещё пытаюсь улучшить свою игру и стараюсь стать лучшим игроком. Это очень важно для меня», — приводит слова Хуркача официальный сайт ATP.
В финале турнира в Майами Хуркач встретится с итальянцем Янником Синнером, который в своём полуфинальном матче обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута.
Призовой фонд «Мастерса» составил $ 3 343 785. Победитель турнира получит более $ 300 тыс. В Майами по разным причинам не приехали все представители «Большой тройки»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
Действующим победителем турнира является Роджер Федерер, который в финале 2019 года победил Джона Иснера. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.
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