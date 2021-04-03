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Баутиста-Агут: Синнера ждёт прекрасное будущее, для этого у него есть всё

Баутиста-Агут: Синнера ждёт прекрасное будущее, для этого у него есть всё
Теннис / ATP 0
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Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут прокомментировал поражение, которое он потерпел в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) в матче с представителем Италии Янником Синнером. Роберто также поделился мнением о перспективах 19-летнего итальянца.

«У него впереди большое будущее. Для этого у него есть всё. У Янника отличная подача, он высокий, крупный, хорошо двигается, здорово играет с отскока. С психологической точки зрения тоже всё отлично. Его ждёт прекрасное будущее.

Да, он хорош. В обоих матчах у меня было ощущение, что я мог бы выиграть в каждом из них, но в конце концов этого так и не получалось. Я думаю, что в непростые для себя отрезки ему удаётся демонстрировать нечто особенное. Сегодня у меня были шансы во втором сете, были возможности и в третьем. Он отличный игрок, отличный соперник, и я постараюсь обыграть его в следующий раз», — приводит слова Роберто ATP Tour.

«Это невероятно!» Янник Синнер — о выходе в финал «Мастерса» в Майами
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