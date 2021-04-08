Шамиль Тарпищев назвал российских теннисистов, которые примут участие в ОИ в Токио
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, кто из российских теннисистов выступит на Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Перенос сроков («Ролан Гаррос» перенесли на наделю. — Прим. «Чемпионата») никак не сказывается на наших планах и подготовке к Олимпиаде. После «Ролан Гаррос» берутся рейтинги, и по ним проходят на Игры, но с нашими командами уже всё понятно.
Мужская сборная полностью известна, турнир во Франции никак не повлияет на состав. В Токио поедут Медведев, Рублёв, Хачанов и Карацев. У девчонок ещё есть вопросы, но в целом и там команда примерно ясна», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Напомним, Олимпийские игры в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Тарпищев – о причинах поражения Рублёва: он был скован на корте с самого начала
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