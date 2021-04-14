В Швеции теннисист арестован по подозрению в договорных матчах

Шведская полиция арестовала пять человек по подозрению в договорных теннисных матчах.
Как сообщает Expressen, один из арестованных – действующий шведский теннисист в возрасте 30 лет. Он подозревается в получении денег, что повлияло на исход его матчей. Другой арестованный, в возрасте более 40 лет, завершил теннисную карьеру и работал с одним из самых известных шведских теннисистов.
«Я не могу вдаваться в подробности о том, кто эти люди. В целом договорные матчи — серьёзная проблема, и в некоторых случаях есть связи с организованной преступностью. Они представляют собой серьёзную угрозу для спортивного движения», — приводит издание слова члена национальной антикоррупционной группы Стефана Эркенсьё.
Менеджер теннисной сборной Швеции Никлас Фьельдстад сообщил, что никакой информации по этому делу в национальной ассоциации пока не получали: «Мы знаем, что теннис уязвим для договорных матчей, мы интенсивно работаем и участвуем в решении проблем. Первая реакция на это — грустно, что это происходит, но хорошо, что это обнаруживается».
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