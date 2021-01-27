«Играю с 6 лет...» Как две российские теннисистки получили пожизненную дисквалификацию

За участие в «договорняках» Софью Дмитриеву и Алию Мердееву навсегда отстранили от профессионального тенниса. Но они дают частные уроки.

Российские теннисистки Софья Дмитриева и Алия Мердеева получили пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах. Им навсегда запрещено участвовать в соревнованиях, приезжать на турниры в качестве тренеров. Сейчас девушки дают частные уроки.

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По сообщению International Tennis Integrity Agency (ITIA), россиянки Софья Дмитриева и Алия Мердеева получили пожизненную дисквалификацию после тщательного расследования многочисленных инцидентов с договорными матчами, включая два поединка, которые девушки сыграли вместе в парном разряде. Эти санкции означают, что девушек отстранили от профессионального тенниса – им навсегда запрещено играть и даже посещать любые теннисные соревнования, которые проходят под эгидой теннисных организаций. Было доказано, что Мердеева участвовала в двух «договорняках», а Дмитриева – в шести. Кроме того, Софьи Дмитриевой было дополнительно предъявлено обвинение в отказе от сотрудничества со следствием.

Алия Мердеева в лифте Фото: vk.com/id301587194

Ни Мердеева, ни Дмитриева не сыграли ни одного матча под эгидой WTA, зато приняли участие во множестве соревнований ITF. По данным сайта WTA, на данный момент Алия занимает 1241-е место (лучший рейтинг в карьере – 1192-е место), а Софья – 1153-е (928-е место). Гораздо больших успехов девушки добились в парном разряде. Лучший рейтинг Дмитриевой – 644-е место, а у Мердеевой – 939-е. За свою карьеру на призовых 26-летняя Софья Дмитриева заработала $ 27 814, а 23-летняя Алия Мердеева – $ 7 047.

Софья Дмитриева (справа) на турнире в Израиле-2016 Фото: vk.com/itstennis

В сообщении ITIA не говорится, на каких конкретно турнирах состоялись договорные матчи. Но нужно отметить, что в парном разряде девушки сыграли вместе лишь на двух соревнованиях в Найроби (Кения) в августе 2019 года. На первом турнире они проиграли в финале на чемпионском тай-брейке, а на втором – отказались играть в четвертьфинале.

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Вице-президент федерации тенниса России Алексей Селиваненко в эксклюзивном интервью «Чемпионату» прокомментировал ситуацию с дисквалификацией российских теннисисток: «К сожалению, такие случаи имеют место. Главным образом на уровне игроков, которые находятся в конце классификации и играют небольшие турниры. В теннисе выстроена одна из наиболее эффективных систем защиты, а также принята политика нулевой терпимости к подобным проявлениям. Система работает. Если посмотреть на статистику подобных решений, она не имеет национальных особенностей. В числе людей, к которым применяются санкции, есть и игроки, и судьи, и организаторы турниров. Теннис обращает самое серьёзное внимание на борьбу с подобными случаями».

Алия Мердеева Фото: vk.com/tennisamatour

Что касается двух россиянок, получивших пожизненный «бан» в теннисе, нам удалось выяснить, что они уже несколько лет подрабатывают репетиторством, давая частные уроки тенниса. Мердеева и Дмитриева разместили свои анкеты на специальном ресурсе для преподавателей различного рода деятельности. Так Софья Дмитриева написала о себе: «Играю с 6 лет… Играю профессионально с 2012 года. Участвовала и побеждала в профессиональных турнирах, в парном и одиночном разрядах. С удовольствием научу, каждого желающего играть». Час работы с учеником Софья, по данным сайта, где она разместила анкету, оценивает в 2 тысячи рублей, а если требуется выезд за МКАД, то — в 3 000. Алия проводит ещё занятия по ОФП. Они стоят 1 000 рублей в час.

анкеты Софьи Дмитриевой на профи.ру Фото: profi.ru

Кроме того, девушки также не раз принимали участие в соревнованиях по схеме Pro – Am (профессионал составляет пару с любителем). Так в сентябре 2020 года Алия Мердеева заняла второе место на одном из подобных турниров.

Алия Мердеева (крайняя слева) заняла второе место на турнире Pro – Am Фото: vk.com/tennisamatour

Напомним, что расследование проявлений коррупции и нечестной игры в теннисе ведётся организацией International Tennis Integrity Agency, которая учреждена всеми основными мировыми теннисными организациями на основе ранее существовавшего Tennis Integrity Unit.