Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль: Джокович больше помешан на рекордах, он постоянно о них говорит

Надаль: Джокович больше помешан на рекордах, он постоянно о них говорит
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, чем его мотивация играть в теннис отличается от мотивации первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

«Конечно, я не буду играть до 45 лет. Я постараюсь продлить карьеру, но все знают, что наступит день, когда продолжать бороться и наслаждаться уже не получится. Пока что я доволен тем, что делаю, теннис приносит мне удовольствие, и я надеюсь играть так ещё пару лет.

Конечно, я хочу выиграть больше «Шлемов», в этом нет сомнений. Но я никогда… Новак больше на этом помешан, можно сказать, сосредоточен. Не в плохом смысле. Просто для него рекорды важнее, он постоянно о них говорит. И он молодец, но у меня другой подход. У меня здоровые амбиции, но другого рода – я просто хочу продолжать бороться за титулы и наслаждаться туром.

В теннисе время летит быстро. У нас много турниров, а времени наслаждаться успехами – мало», — приводит слова испанца Metro.

Рафаэль Надаль назвал имена теннисистов, которые способны заменить «Большую тройку»
Как не перепутать Шарапову с Курниковой? Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям!
Пройдите тест и узнайте, кто из известных теннисистов изображён на семейных ретрофото.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021