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Григор Димитров прооперирован в стоматологической клинике

Григор Димитров прооперирован в стоматологической клинике
Теннис / ATP 0

Болгарский теннисист Григор Димитров перенёс стоматологическую операцию. Об этом он сообщил в «сториз» своего «инстаграма».

Операция была проведена в клинике в Ницце доктором Жеромом Сюрменяном.

«Операция прошла успешно. Время восстанавливаться», — подписал фото Григор.

Пост доступен в "инстаграме" теннисиста.

Экс-третья ракетка мира жаловался на зубную боль по ходу турнира в Монте-Карло. По его словам, из-за неё он не мог ни есть, ни спать.

Григор Димитров — полуфиналист трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель Итогового турнира ATP 2017 года в одиночном разряде, победитель восьми турниров ATP в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде. Григор является самым успешным теннисистом в истории Болгарии.

Надаль: Димитров сегодня сыграл плохо
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