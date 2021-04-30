Тренер Осаки признался, что мечтал поработать с Шараповой

Вим Фиссетт, тренер японской теннисистки Наоми Осаки признался, что мечтал поработать с пятикратной победительницей турниров «Большого шлема», россиянкой Марией Шараповой.
«Раньше я мечтал, что когда-нибудь смогу стать тренером Марии Шараповой, но этого так и не произошло. Но Наоми так же хороша. Прекрасно понимаю, что мне посчастливилось работать с суперзвездой. Это действительно работа мечты. Убеждён, Осака должна побеждать в каждом матче», — приводит слова Фиссетта sporza.
Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения уменьшили до 15 месяцев. После возвращения Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.
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